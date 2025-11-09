Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2026

image

Qué escenarios favorecen a River

Para asegurar su participación, River debe ganar los dos partidos que le quedan —ante Vélez y Tigre— y esperar que al menos uno de los equipos que lo superan en el Clausura (Central, Platense o Independiente Rivadavia) también se consagre, lo que liberaría un cupo extra. En ese caso, el conjunto de Gallardo podría clasificarse a la Fase 2 de la Libertadores incluso si termina fuera del podio anual.

Por el contrario, si pierde alguno de los dos encuentros restantes y sus perseguidores suman, el Millonario quedará relegado a disputar la Copa Sudamericana 2026, algo que marcaría un golpe duro en el cierre del ciclo del Muñeco.

A seis puntos del final de la fase regular, la pelea por los últimos cupos continentales promete ser intensa. Además de Riestra y Argentinos, Racing y San Lorenzo, ambos con 50 unidades, aún sueñan con alcanzar a River y meterse en zona de clasificación. El Millonario, golpeado pero aún con chances, deberá ganar y esperar resultados ajenos para no quedar afuera del torneo más importante del continente.