Boca informó sobre el estado de salud de Antonio "Chipi" Barijho: qué dice el parte médico

La atención ahora se centra en su recuperación y en el seguimiento médico, mientras el club mantiene informada a la comunidad xeneize sobre cualquier novedad relacionada con su evolución. La rápida acción del personal de salud del club brindaron tranquilidad en un momento crítico, destacando la importancia de la prevención y el cuidado en situaciones de emergencia cardiovascular.

chipi barijho

Chipi Barijho, DT de inferiores y exjugador muy querido por los hinchas

Más allá de su rol actual como entrenador, Barijho es recordado por su paso como jugador en el club de La Ribera. Debutó en Boca en 1998, proveniente de Huracán, y jugó hasta 2002 en su primera etapa, mientras que su segundo ciclo fue entre 2003 y 2004.

Durante su carrera defendiendo la camiseta xeneize, disputó 89 partidos, en los cuales convirtió 40 goles y realizó 9 asistencias. También acumuló 25 tarjetas amarillas y fue expulsado en 4 ocasiones. Su trayectoria incluye la obtención de cuatro títulos locales y otros cuatro a nivel internacional, consolidándolo como un referente de su generación en el club.