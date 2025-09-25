Boca informó sobre el estado de salud de Antonio "Chipi" Barijho: qué dice el parte médico
El entrenador de la Séptima División del Xeneize fue hospitalizado por un “evento coronario agudo” y se sometió a una angioplastia con stent.
La salud de Antonio “Chipi” Barijho generó alarma en el mundo Boca durante el último partido de Reserva, cuando el entrenador de la Séptima División del club se descompensó mientras se encontraba en el predio de Ezeiza. Un fuerte dolor en el pecho encendió las señales de alerta, y la rápida intervención de su familia y del personal médico fue clave para contener la situación.
Menos de 24 horas después, el Departamento Médico del Fútbol Profesional del Xeneize difundió un parte oficial detallando su estado y los procedimientos realizados. Según el comunicado del club, sufrió un episodio de precordialgia que derivó en la detección de un “evento coronario agudo” mediante estudios clínicos y un cateterismo cardíaco.
Como respuesta inmediata, fue sometido a una angioplastia con stent, procedimiento que se realizó con éxito y que permitió estabilizarlo rápidamente. El parte médico confirmó que, tras la intervención, se encuentra en condiciones estables y bajo supervisión médica estricta.
Durante las próximas 48 horas, permanecerá con cuidados intensivos, tras lo cual se evaluará el plan terapéutico a seguir y los pasos necesarios para su recuperación completa. El episodio vivido no solo encendió la preocupación de su círculo cercano, sino también de jugadores, excompañeros y seguidores de Boca, que se volcaron a las redes sociales para enviarle mensajes de apoyo.
La atención ahora se centra en su recuperación y en el seguimiento médico, mientras el club mantiene informada a la comunidad xeneize sobre cualquier novedad relacionada con su evolución. La rápida acción del personal de salud del club brindaron tranquilidad en un momento crítico, destacando la importancia de la prevención y el cuidado en situaciones de emergencia cardiovascular.
Chipi Barijho, DT de inferiores y exjugador muy querido por los hinchas
Más allá de su rol actual como entrenador, Barijho es recordado por su paso como jugador en el club de La Ribera. Debutó en Boca en 1998, proveniente de Huracán, y jugó hasta 2002 en su primera etapa, mientras que su segundo ciclo fue entre 2003 y 2004.
Durante su carrera defendiendo la camiseta xeneize, disputó 89 partidos, en los cuales convirtió 40 goles y realizó 9 asistencias. También acumuló 25 tarjetas amarillas y fue expulsado en 4 ocasiones. Su trayectoria incluye la obtención de cuatro títulos locales y otros cuatro a nivel internacional, consolidándolo como un referente de su generación en el club.
