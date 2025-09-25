El mensaje de la familia del Chipi Barijho tras su internación: cuál es su estado de salud
El exdelantero xeneize y actual formador en las inferiores del club fue trasladado de urgencia tras un dolor en el pecho, pero se encuentra estable.
El miércoles por la tarde, el mundo Boca vivió momentos de gran preocupación cuando Antonio “Chipi" Barijho, histórico delantero del club y actual entrenador en las divisiones inferiores, se descompensó en el predio de Ezeiza. Todo ocurrió mientras aguardaba el inicio del partido de la Reserva frente a Newell’s, cuando de manera repentina comenzó a sentir un fuerte dolor en el pecho que obligó a una inmediata intervención médica.
La reacción del personal sanitario fue clave. La ambulancia que estaba en el predio lo trasladó rápidamente a un hospital cercano, donde los médicos decidieron practicarle una angioplastia y colocarle un stent para garantizar la circulación sanguínea. Tras la intervención, Barijho quedó internado en observación, pero los partes médicos confirmaron que se encuentra estable y evolucionando favorablemente.
El episodio obligó a retrasar el inicio del encuentro de Reserva, que finalmente se disputó minutos más tarde y terminó con victoria 2-0 del equipo dirigido por Mariano Herrón. La situación generó un clima de tensión entre los presentes, pero la tranquilidad llegó con el paso de las horas, cuando el propio hijo de Barijho, Jonathan, publicó en redes sociales una foto junto a su padre en la clínica.
“Gracias a Dios salió todo bien, ¡hay Chipi para rato!”, escribió, acompañado de un mensaje de agradecimiento a quienes se preocuparon por la salud de su papá.
Barijho, recordado por ser parte de la exitosa era de Carlos Bianchi a fines de los años noventa y principios de los dos mil, es actualmente una figura muy cercana a los juveniles del club, donde trabaja como formador. Su repentina descompensación encendió las alarmas, pero la rápida respuesta permitió que hoy la situación sea mucho más alentadora.
En el club de la Ribera esperan que el ex delantero continúe bajo control en los próximos días para garantizar su recuperación. Mientras tanto, compañeros, excolegas y fanáticos llenaron las redes de mensajes de apoyo y cariño hacia un ídolo que, a pesar del susto, volvió a demostrar su fortaleza.
