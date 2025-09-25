El mensaje de la familia del Chipi Barijho tras su internación: cuál es su estado de salud

Chipi Barijho

Barijho, recordado por ser parte de la exitosa era de Carlos Bianchi a fines de los años noventa y principios de los dos mil, es actualmente una figura muy cercana a los juveniles del club, donde trabaja como formador. Su repentina descompensación encendió las alarmas, pero la rápida respuesta permitió que hoy la situación sea mucho más alentadora.

En el club de la Ribera esperan que el ex delantero continúe bajo control en los próximos días para garantizar su recuperación. Mientras tanto, compañeros, excolegas y fanáticos llenaron las redes de mensajes de apoyo y cariño hacia un ídolo que, a pesar del susto, volvió a demostrar su fortaleza.