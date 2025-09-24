Preocupación en Boca: Chipi Barijho se descompensó y fue trasladado de urgencia
El actual entrenador de las inferiores Xeneize sintió un fuerte dolor en el pecho y fue llevado a una clínica para que se someta a estudios.
Este miércoles, el Mundo Boca se vio un poco revolucionado luego de que Antonio Barijho, histórico jugador del Xeneize y actualmente entrenador en las divisiones inferiores del club, se descompensó y tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital.
Mientras se encontraban todos en el predio de Ezeiza, esperando para disputar el partido de la Reserva ante Neweell's, se descompensó y la ambulancia actuó rápidamente. Según informaron los presentes en el lugar, de un momento a otro el ex goleador del Xeneize acusó un profundo malestar y pidió atención al instante. Cabe aclarar que no perdió la conciencia.
El equipo médico que estaba presente en Boca Predio intervino y decidieron trasladar a Barijho a la clínica más cercana para realizarle estudios correspondientes y descartar cualquier tipo de anomalía.
El duelo entre la Reserva del Xeneize y el equipo rosarino estaba pactado para las 19, pero ante esta urgencia fue postergado y deberán esperar a que se defina una nueva fecha.
Nueva alerta en Boca: Miguel Ángel Russo quedó internado en observación tras un chequeo médico
Boca realizó este miércoles por la tarde un entrenamiento en la Bombonera, pero Miguel Ángel Russo no estuvo presente. El entrenador se trasladó a una clínica porteña para realizarse un chequeo médico programado tras el cuadro de deshidratación que padeció el lunes y que lo había mantenido internado durante 24 horas.
Según indicaron sus médicos, el entrenador pasará la noche en observación, tal como estaba planificado de antemano. A principios de septiembre, el DT había permanecido internado durante cinco días en el sanatorio Fleni por una infección urinaria, de la que logró recuperarse y volver a dirigir al equipo.
El lunes volvió a ser atendido por un nuevo episodio de deshidratación. Fue estabilizado con suero y recibió el alta al día siguiente, cuando ya se reincorporó a los entrenamientos en el predio de Ezeiza.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario