Preocupación en Boca: Chipi Barijho se descompensó y fue trasladado de urgencia

Nueva alerta en Boca: Miguel Ángel Russo quedó internado en observación tras un chequeo médico

Boca realizó este miércoles por la tarde un entrenamiento en la Bombonera, pero Miguel Ángel Russo no estuvo presente. El entrenador se trasladó a una clínica porteña para realizarse un chequeo médico programado tras el cuadro de deshidratación que padeció el lunes y que lo había mantenido internado durante 24 horas.

Según indicaron sus médicos, el entrenador pasará la noche en observación, tal como estaba planificado de antemano. A principios de septiembre, el DT había permanecido internado durante cinco días en el sanatorio Fleni por una infección urinaria, de la que logró recuperarse y volver a dirigir al equipo.

El lunes volvió a ser atendido por un nuevo episodio de deshidratación. Fue estabilizado con suero y recibió el alta al día siguiente, cuando ya se reincorporó a los entrenamientos en el predio de Ezeiza.