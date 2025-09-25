Boca debutó en la LNB: sus hinchas festejaron con locura la eliminación de River

La Bombonerita fue escenario de una noche cargada de emociones. Boca debutó en la Liga Nacional de Básquet (LNB) con un triunfo sobre Racing de Chivilcoy y, en paralelo, sus hinchas siguieron atentos la eliminación de River frente a Palmeiras en la Copa Libertadores 2025. Los festejos incluyeron cánticos contra el eterno rival, que volvió a despedirse antes de la final.