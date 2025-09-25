Boca debutó en la LNB: sus hinchas festejaron con locura la eliminación de River
La Bombonerita celebró por partida doble: el Xeneize venció a Racing de Chivilcoy en el básquet y los hinchas festejaron la caída del Millonario ante Palmeiras.
La Bombonerita fue escenario de una noche cargada de emociones. Boca debutó en la Liga Nacional de Básquet (LNB) con un triunfo sobre Racing de Chivilcoy y, en paralelo, sus hinchas siguieron atentos la eliminación de River frente a Palmeiras en la Copa Libertadores 2025. Los festejos incluyeron cánticos contra el eterno rival, que volvió a despedirse antes de la final.
La temporada de la Liga Nacional comenzó con una fiesta en la Bombonerita. Boca, bicampeón vigente, superó con autoridad a Racing de Chivilcoy por 82-67 en el estreno del torneo. Sin embargo, la celebración no quedó solo en el triunfo de básquet: la eliminación de River en la Copa Libertadores desató la euforia de los hinchas.
Los partidos coincidieron en horario, ya que ambos comenzaron a las 21.30. Mientras alentaban al equipo dirigido por Carlos Duro en el inicio de una nueva campaña, los simpatizantes del Xeneize seguían minuto a minuto lo que ocurría en San Pablo con el cruce entre River y Palmeiras.
El gol de Maximiliano Salas había ilusionado al Millonario, pero la Bombonerita explotó cuando el Verdao lo dio vuelta con tantos de Vitor Roque y José López, este último de penal. Ese segundo gol prácticamente selló la clasificación de los brasileños y fue el momento en el que el estadio xeneize estalló en cánticos contra su clásico rival.
Con el triunfo ya asegurado frente a Racing de Chivilcoy y el 3-1 final de la serie en Brasil, los hinchas de Boca celebraron a puro canto y pasión en un video que rápidamente se viralizó en las redes sociales demostrando la locura de todos los presentes.
