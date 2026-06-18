Boca iría por otro exjugador de River: Esequiel Barco está en la mira de Riquelme
El exmediocampista Millonario fue acercado al Xeneize en las últimas horas. Aunque todavía no existen negociaciones, la dirigencia y el cuerpo técnico analizan la posibilidad.
El mercado de pases de Boca sumó un nombre inesperado y capaz de generar repercusiones inmediatas entre los hinchas. En medio del inicio del segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena como entrenador y mientras la dirigencia trabaja para reforzar diferentes sectores del plantel, Esequiel Barco apareció como una alternativa que ya comenzó a ser evaluada en las oficinas del club.
El mediocampista ofensivo, actualmente en el Spartak de Moscú, fue ofrecido al Xeneize durante las últimas horas. La posibilidad sorprendió debido a su pasado reciente en River, donde tuvo un papel importante durante varias temporadas y logró conquistar títulos locales. Sin embargo, tanto la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme como el cuerpo técnico no descartan ninguna opción y analizan detenidamente la situación del futbolista.
La búsqueda de jugadores creativos es una de las prioridades para el nuevo proyecto deportivo. Tras la salida de varios futbolistas y con la intención de renovar el plantel para afrontar el segundo semestre, el entrenador pretende incorporar futbolistas capaces de aportar desequilibrio, generación de juego y experiencia. En ese contexto, el nombre de Barco encaja dentro de los perfiles que la institución considera necesarios para potenciar al equipo.
Por ahora no existen negociaciones avanzadas ni contactos formales entre los clubes, pero el ofrecimiento abrió una puerta que hasta hace pocos días parecía impensada. La evaluación se centra tanto en el aspecto deportivo como en el económico, ya que el jugador mantiene contrato con el club ruso hasta mediados de 2027 y cualquier operación demandaría una inversión importante.
La situación también tiene otro componente relevante. Durante buena parte de este mercado de pases, Barco fue vinculado con un posible regreso a Independiente, club donde se formó y debutó profesionalmente. Incluso trascendió que el propio futbolista veía con buenos ojos la posibilidad de regresar al Rojo. Sin embargo, las diferencias económicas entre la institución de Avellaneda y el Spartak de Moscú dificultaron el avance de las conversaciones.
Esa falta de acuerdo abrió la puerta para que otros equipos comenzaran a analizar su situación. El club de la Ribera aparece ahora como uno de los interesados potenciales y no descarta explorar la posibilidad si las condiciones resultan favorables. El antecedente de haber vestido la Banda Roja no parece representar un impedimento absoluto para los dirigentes, que priorizan la calidad futbolística y las necesidades del plantel por encima de cualquier otra consideración.
El destacado paso de Esequiel Barco por River
Los números de Barco en el Millonario reflejan una etapa importante de su carrera. Entre 2022 y 2024 disputó 127 partidos oficiales, convirtió 17 goles y entregó 19 asistencias. Además, participó en la obtención de la Liga Profesional 2023, el Trofeo de Campeones 2023 y la Supercopa Argentina, consolidándose como una de las piezas ofensivas más utilizadas durante ese período.
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