Boca iría por otro exjugador de River: Esequiel Barco está en la mira de Riquelme

La situación también tiene otro componente relevante. Durante buena parte de este mercado de pases, Barco fue vinculado con un posible regreso a Independiente, club donde se formó y debutó profesionalmente. Incluso trascendió que el propio futbolista veía con buenos ojos la posibilidad de regresar al Rojo. Sin embargo, las diferencias económicas entre la institución de Avellaneda y el Spartak de Moscú dificultaron el avance de las conversaciones.

Esa falta de acuerdo abrió la puerta para que otros equipos comenzaran a analizar su situación. El club de la Ribera aparece ahora como uno de los interesados potenciales y no descarta explorar la posibilidad si las condiciones resultan favorables. El antecedente de haber vestido la Banda Roja no parece representar un impedimento absoluto para los dirigentes, que priorizan la calidad futbolística y las necesidades del plantel por encima de cualquier otra consideración.

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El destacado paso de Esequiel Barco por River

Los números de Barco en el Millonario reflejan una etapa importante de su carrera. Entre 2022 y 2024 disputó 127 partidos oficiales, convirtió 17 goles y entregó 19 asistencias. Además, participó en la obtención de la Liga Profesional 2023, el Trofeo de Campeones 2023 y la Supercopa Argentina, consolidándose como una de las piezas ofensivas más utilizadas durante ese período.