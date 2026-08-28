Boca lanzó una camiseta alternativa retro que homenajea su historia: cuánto sale y dónde comprar

El cuello es redondo y los puños también utilizan el mismo tono claro. En los hombros aparecen las clásicas tres tiras de Adidas, mientras que el logo Trefoil de la marca ocupa un lugar destacado en la zona donde habitualmente aparece el escudo moderno.

Uno de los detalles más particulares está justamente en la insignia de Boca. El escudo aparece en el pecho sin las estrellas que suelen acompañar a otras camisetas recientes de la institución. La indumentaria, además, incorpora tecnología Climacool, desarrollada para favorecer la ventilación y facilitar la transpirabilidad durante la actividad física.

El homenaje a los orígenes de Boca

El concepto de la nueva camiseta también está relacionado con la historia del barrio de La Boca y la influencia de los inmigrantes genoveses en la construcción de la identidad de la institución. “De las raíces de La Boca al corazón de cada hincha”, es la frase utilizada para acompañar el lanzamiento. La idea apunta a vincular los primeros años del club con la pasión que actualmente genera Boca entre sus millones de seguidores.

Por sus características, la nueva camiseta alternativa busca funcionar no solamente como una indumentaria deportiva, sino también como una pieza relacionada con la identidad histórica de la institución.

¿Cuándo podría estrenarse la nueva camiseta de Boca?

Aunque la presentación ya se realizó y la camiseta estará disponible para los hinchas desde este viernes, todavía no está confirmado cuándo será utilizada oficialmente por el plantel. En principio, no utilizaría el nuevo modelo frente a Lanús por el Torneo Clausura.

Una de las posibilidades es que el estreno se produzca el miércoles 2 de septiembre, cuando el Xeneize se enfrente a Vélez por los octavos de final de la Copa Argentina. Por ahora, esa posibilidad no fue confirmada oficialmente.

¿Cuánto sale y dónde comprar la nueva camiseta suplente de Boca?

La versión hincha de manga corta cuesta $149.999, mientras que la versión jugador de manga corta vale $219.999. Para manga larga, la versión hincha tiene un precio de $249.999 y la de jugador, también $249.999. La versión hincha para mujer cuesta $139.999, y el pantalón corto titular o alternativo se ofrece a $79.999.

La venta por internet comenzó a través de BocaShop oficial y de la tienda web de Adidas Argentina. La compra presencial estará habilitada en el Adidas Store de La Bombonera. Las principales tiendas deportivas del país también ofrecerán la nueva indumentaria.