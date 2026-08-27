Adam Bareiro será operado de la espalda y Boca lo perderá por varios meses: hasta cuándo

Uno de los procedimientos realizados fue un bloqueo lumbar, acompañado por tareas específicas de recuperación. La intención era reducir las molestias y permitirle recuperar progresivamente la capacidad física necesaria para volver a competir. Sin embargo, el tratamiento no logró resolver el problema de manera definitiva. A medida que aumentaron las cargas de trabajo, las molestias volvieron a aparecer.

Gran noticia: Adam Bareiro trotó en el campo de juego en Boca Predio pic.twitter.com/gydW61GO7o — A Todo Boca (@equipoatodoboca) August 12, 2026

Ante la imposibilidad de completar el proceso de recuperación con normalidad, se decidió cambiar el rumbo y avanzar con la intervención quirúrgica. La operación está prevista para el martes y el futbolista ya comenzó a cumplir con los estudios necesarios antes de ingresar al quirófano. Una vez realizada la intervención, se podrá determinar con mayor precisión cuáles serán los plazos de rehabilitación, aunque el escenario actual indica que será muy difícil volver a verlo jugar antes del comienzo de 2027.

Una lesión que arrastra desde hace meses

El problema físico no comenzó con la hernia de disco. El delantero disputó su último partido el 9 de mayo frente a Huracán, cuando debió abandonar el campo antes del entretiempo debido a una lesión muscular en el complejo aductor y el recto anterior del abdomen izquierdo. Aquella lesión lo mantuvo varias semanas fuera de competencia y también tuvo consecuencias para su participación internacional, ya que le impidió formar parte del plantel de Paraguay en el Mundial 2026.

Cuando parecía que estaba cerca de recuperar su lugar en el equipo, apareció el inconveniente lumbar. La hernia de disco volvió a frenar su preparación y desde entonces no pudo sumar un solo minuto durante el segundo ciclo de Arruabarrena.

El club de la Ribera había apostado por evitar la cirugía porque una intervención implicaba extender todavía más una ausencia que ya llevaba varios meses. Por eso se eligieron inicialmente alternativas como el bloqueo lumbar, la rehabilitación y el trabajo progresivo. Finalmente, ninguna de esas opciones permitió solucionar la situación.