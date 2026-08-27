Adam Bareiro será operado de la espalda y Boca lo perderá por varios meses: hasta cuándo
El delantero paraguayo no pudo superar la hernia de disco lumbar con tratamiento conservador y pasará por el quirófano el próximo martes.
Boca recibió otra noticia negativa en medio de una semana marcada por las lesiones. Adam Bareiro deberá ser operado de la hernia de disco lumbar que lo mantiene alejado de las canchas desde hace varios meses y, como consecuencia, el delantero paraguayo afrontará una recuperación que prácticamente descarta su regreso durante lo que queda de 2026.
Según pudo se confirmar, el atacante de 30 años pasará por el quirófano el próximo martes y ya comenzó a realizarse los estudios prequirúrgicos correspondientes. La intervención, en principio, estaría a cargo del doctor Jorge Batista. El objetivo será solucionar definitivamente una lesión que no pudo ser superada mediante las distintas alternativas que el futbolista y el cuerpo médico habían probado durante los últimos meses.
La decisión de recurrir a la cirugía se tomó después de comprobar que la evolución no era suficiente para que el goleador pudiera volver a entrenarse con normalidad. El delantero había realizado un tratamiento conservador para intentar evitar la operación y llegó incluso a completar algunas tareas livianas sobre el campo de juego. Sin embargo, las molestias persistieron y no permitieron avanzar en el proceso de recuperación.
Adam Bareiro no pudo evitar la operación
La situación representa un nuevo problema para Rodolfo Arruabarrena, que en cuestión de horas perdió a dos futbolistas por lesiones de consideración. Primero se confirmó la fractura de peroné de Tomás Aranda, quien también deberá ser intervenido quirúrgicamente y quedó descartado para el resto del año. Ahora, la lesión lumbar de Bareiro suma otra ausencia prolongada para el entrenador.
Durante las últimas semanas, existido cierto optimismo con respecto a la posibilidad de que Bareiro pudiera regresar. El delantero había comenzado a trabajar progresivamente después de atravesar diferentes etapas de rehabilitación y había logrado realizar algunas actividades en el gimnasio y en el campo.
Uno de los procedimientos realizados fue un bloqueo lumbar, acompañado por tareas específicas de recuperación. La intención era reducir las molestias y permitirle recuperar progresivamente la capacidad física necesaria para volver a competir. Sin embargo, el tratamiento no logró resolver el problema de manera definitiva. A medida que aumentaron las cargas de trabajo, las molestias volvieron a aparecer.
Ante la imposibilidad de completar el proceso de recuperación con normalidad, se decidió cambiar el rumbo y avanzar con la intervención quirúrgica. La operación está prevista para el martes y el futbolista ya comenzó a cumplir con los estudios necesarios antes de ingresar al quirófano. Una vez realizada la intervención, se podrá determinar con mayor precisión cuáles serán los plazos de rehabilitación, aunque el escenario actual indica que será muy difícil volver a verlo jugar antes del comienzo de 2027.
Una lesión que arrastra desde hace meses
El problema físico no comenzó con la hernia de disco. El delantero disputó su último partido el 9 de mayo frente a Huracán, cuando debió abandonar el campo antes del entretiempo debido a una lesión muscular en el complejo aductor y el recto anterior del abdomen izquierdo. Aquella lesión lo mantuvo varias semanas fuera de competencia y también tuvo consecuencias para su participación internacional, ya que le impidió formar parte del plantel de Paraguay en el Mundial 2026.
Cuando parecía que estaba cerca de recuperar su lugar en el equipo, apareció el inconveniente lumbar. La hernia de disco volvió a frenar su preparación y desde entonces no pudo sumar un solo minuto durante el segundo ciclo de Arruabarrena.
El club de la Ribera había apostado por evitar la cirugía porque una intervención implicaba extender todavía más una ausencia que ya llevaba varios meses. Por eso se eligieron inicialmente alternativas como el bloqueo lumbar, la rehabilitación y el trabajo progresivo. Finalmente, ninguna de esas opciones permitió solucionar la situación.
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