Vuelta esperada, dos bajas y una cara nueva: la lista de convocados de Arruabarrena en Boca

Leandro Paredes envió un emotivo mensaje tras la grave lesión de Tomás Aranda en Boca.

Tomás Aranda y Ayrton Costa, las dos ausencias

La lesión de Aranda es particularmente significativa porque el mediocampista venía teniendo una participación importante y ahora deberá afrontar una recuperación prolongada. El futbolista sufrió una fractura en la sindesmosis del tobillo durante el entrenamiento del miércoles. La lesión lo mantendrá alejado durante varios meses y representa un problema adicional para Arruabarrena, que pierde una alternativa importante en su estructura.

Ayrton Costa tampoco estará frente a Lanús. El defensor tuvo que abandonar el partido contra Racing por una lesión y fue reemplazado por Facundo Herrera. Su ausencia vuelve a poner en evidencia la escasez de variantes que Boca tiene actualmente en la última línea. En este contexto, la recuperación de Lautaro Di Lollo aparece como otra noticia positiva.

Matías Satas, la gran novedad entre los convocados

La falta de alternativas en defensa también abrió la puerta para una de las principales novedades de la convocatoria. Matías Satas fue citado por primera vez para integrar una lista de Primera División y tendrá la posibilidad de compartir la concentración con el plantel profesional.

El marcador central pertenece a la categoría 2008, es zurdo y surgió del Boca Predio. Durante esta semana comenzó a trabajar con el equipo principal debido a las bajas de Ayrton Costa y Marco Pellegrino. Su inclusión representa un reconocimiento al trabajo realizado en las divisiones juveniles y, al mismo tiempo, una respuesta ante la falta de opciones para el puesto.

La lista de 24 jugadores convocados por Arruabarrena en Boca para recibir a Lanús