Vuelta esperada, dos bajas y una cara nueva: la lista de convocados de Arruabarrena en Boca
El Xeneize presentó la lista de 24 convocados para su regreso a la Bombonera por el Torneo Clausura, con el capitán entre los disponibles y varias novedades en el plantel.
Boca ya tiene todo listo para volver a jugar en la Bombonera. Después de 37 días sin disputar un encuentro en su estadio, recibirá este viernes a Lanús por el Torneo Clausura 2026 y Rodolfo Arruabarrena confirmó la lista de futbolistas que estarán disponibles para el encuentro. La nómina presenta una combinación de buenas y malas noticias para el entrenador.
La principal novedad es el regreso de Leandro Paredes, quien dejó atrás la molestia física que había sufrido ante Platense y volvió a entrenarse con normalidad junto al resto del plantel. El mediocampista se había perdido la revancha ante Recoleta y también el clásico frente a Racing, pero ahora está nuevamente a disposición del cuerpo técnico.
La recuperación del capitán representa una noticia importante, especialmente en un partido que tendrá un significado particular por el regreso del equipo a su cancha. El Xeneize tuvo que jugar sus compromisos anteriores como local en el estadio Tomás Adolfo Ducó y recién este viernes podrá reencontrarse con su público en Brandsen 805. Sin embargo, Arruabarrena también sufrió dos bajas importantes durante los últimos días.
Leandro Paredes vuelve y será una de las grandes novedades
El campeón del mundo con la Selección Argentina y capitán del equipo es, sin dudas, la principal incorporación a la lista de convocados. El volante se recuperó de la molestia que lo había marginado de los últimos encuentros y durante toda la semana pudo trabajar a la par de sus compañeros. Su regreso le entrega al Vasco una alternativa de enorme importancia en el mediocampo.
El portador de la cinta es una pieza central dentro de la estructura del equipo y su ausencia se había sentido durante los compromisos anteriores. Ahora, el entrenador deberá determinar si lo incluye desde el comienzo o si administra sus minutos después del período que permaneció fuera de competencia. La vuelta de Paredes llegó acompañada por dos malas noticias para el entrenador.
Tomás Aranda y Ayrton Costa, las dos ausencias
La lesión de Aranda es particularmente significativa porque el mediocampista venía teniendo una participación importante y ahora deberá afrontar una recuperación prolongada. El futbolista sufrió una fractura en la sindesmosis del tobillo durante el entrenamiento del miércoles. La lesión lo mantendrá alejado durante varios meses y representa un problema adicional para Arruabarrena, que pierde una alternativa importante en su estructura.
Ayrton Costa tampoco estará frente a Lanús. El defensor tuvo que abandonar el partido contra Racing por una lesión y fue reemplazado por Facundo Herrera. Su ausencia vuelve a poner en evidencia la escasez de variantes que Boca tiene actualmente en la última línea. En este contexto, la recuperación de Lautaro Di Lollo aparece como otra noticia positiva.
Matías Satas, la gran novedad entre los convocados
La falta de alternativas en defensa también abrió la puerta para una de las principales novedades de la convocatoria. Matías Satas fue citado por primera vez para integrar una lista de Primera División y tendrá la posibilidad de compartir la concentración con el plantel profesional.
El marcador central pertenece a la categoría 2008, es zurdo y surgió del Boca Predio. Durante esta semana comenzó a trabajar con el equipo principal debido a las bajas de Ayrton Costa y Marco Pellegrino. Su inclusión representa un reconocimiento al trabajo realizado en las divisiones juveniles y, al mismo tiempo, una respuesta ante la falta de opciones para el puesto.
La lista de 24 jugadores convocados por Arruabarrena en Boca para recibir a Lanús
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