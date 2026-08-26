Boca vs. Lanús por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y dónde ver en vivo

El "Xeneize" vuelve a jugar en La Bombonera después de una serie de partidos como local en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por lo que buscará aprovechar el regreso a su casa para reencontrarse con el triunfo. Boca llega con 7 puntos, producto de una victoria, cuatro empates y una derrota, y se encuentra fuera de los puestos de clasificación a los octavos de final.