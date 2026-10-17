Boca le ganó a Talleres y Arruabarrena dejó un contundente mensaje: "En este club hay que levantarse rápido"

“El estar puntero de la tabla anual, si bien no significa mucho, es tratar de meterle un poco de presión a los que vienen para que tengan que ganar”, señaló. Además, recordó que la definición del campeonato todavía está abierta y que cada partido puede resultar determinante.

Arruabarrena ya piensa en la revancha ante Vasco da Gama

Más allá de la alegría por la victoria en el torneo local, Boca tiene un desafío mayúsculo por delante: dar vuelta la serie de semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama. El equipo argentino perdió 1-0 en el encuentro de ida y deberá buscar la clasificación en Brasil el próximo martes 20 de octubre.

“Vamos a tratar de clasificar, hacer nuestro partido y revertir la derrota que habíamos tenido aquí”, anticipó el entrenador, que aseguró que el plantel comenzará a trabajar con la mira puesta en el trascendental compromiso internacional.

Uno de los interrogantes pasa por la situación de Leandro Paredes, quien se recupera de un desgarro y es duda para la revancha. Arruabarrena confirmó que toda la delegación viajará a Brasil, aunque aclaró que la presencia del mediocampista dependerá de su evolución física.

“Leandro está en su recuperación, es un chico que obviamente quiere estar y para nosotros es importante, pero hay tiempos”, explicó el DT, quien evitó garantizar su participación.