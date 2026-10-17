Boca le ganó a Talleres y Arruabarrena dejó un contundente mensaje: "En este club hay que levantarse rápido"
El entrenador del Xeneize destacó la reacción del equipo tras la derrota ante Vasco da Gama por la Copa Sudamericana.
Boca consiguió una victoria importante ante Talleres y recuperó las buenas sensaciones después del traspié sufrido ante Vasco da Gama por la Copa Sudamericana. Tras el 2-1 en la Bombonera, Rodolfo Arruabarrena destacó la respuesta de sus dirigidos y dejó una frase que sintetiza la exigencia permanente que representa vestir la camiseta azul y oro: “Veníamos de una derrota y en este club hay que levantarse rápido”.
El Xeneize revirtió el resultado con los goles de Miguel Merentiel y Leonel Flores, en un encuentro en el que no mostró su mejor versión futbolística, pero sí consiguió imponerse a partir de la actitud y la personalidad. Matías Galarza había puesto en ventaja al conjunto cordobés.
“Estoy contento por el triunfo. Teníamos la presión de ganarlo por la tabla anual”, explicó el entrenador, quien valoró la capacidad del equipo para sobreponerse a un resultado adverso y resolver un partido complicado.
“No fue nuestro mejor juego, pero el equipo tuvo actitud, voluntad, carácter y personalidad para dar vuelta un resultado. Son virtudes que nos sirven para encarar el futuro”, sostuvo Arruabarrena, conforme con la respuesta colectiva pese a las dificultades que atravesó el equipo durante algunos pasajes del encuentro.
Con este resultado, Boca llegó a los 54 puntos en la tabla anual y quedó por encima de Independiente Rivadavia, que tenía 52 unidades antes de completar su compromiso de la fecha. De todas maneras, el director técnico evitó sobredimensionar la posición alcanzada y remarcó que todavía queda camino por recorrer.
“El estar puntero de la tabla anual, si bien no significa mucho, es tratar de meterle un poco de presión a los que vienen para que tengan que ganar”, señaló. Además, recordó que la definición del campeonato todavía está abierta y que cada partido puede resultar determinante.
Arruabarrena ya piensa en la revancha ante Vasco da Gama
Más allá de la alegría por la victoria en el torneo local, Boca tiene un desafío mayúsculo por delante: dar vuelta la serie de semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama. El equipo argentino perdió 1-0 en el encuentro de ida y deberá buscar la clasificación en Brasil el próximo martes 20 de octubre.
“Vamos a tratar de clasificar, hacer nuestro partido y revertir la derrota que habíamos tenido aquí”, anticipó el entrenador, que aseguró que el plantel comenzará a trabajar con la mira puesta en el trascendental compromiso internacional.
Uno de los interrogantes pasa por la situación de Leandro Paredes, quien se recupera de un desgarro y es duda para la revancha. Arruabarrena confirmó que toda la delegación viajará a Brasil, aunque aclaró que la presencia del mediocampista dependerá de su evolución física.
“Leandro está en su recuperación, es un chico que obviamente quiere estar y para nosotros es importante, pero hay tiempos”, explicó el DT, quien evitó garantizar su participación.
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