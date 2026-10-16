Boca vs. Talleres: la posible formación del Vasco Arruabarrena para el Torneo Clausura 2026
El entrenador busca mantenerse en la pelea por la Tabla Anual sin descuidar la revancha ante Vasco da Gama por la Copa Sudamericana.
Boca se prepara para enfrentar a Talleres este viernes, desde las 21:30, por la decimotercera fecha del Torneo Clausura 2026. Con la necesidad de sumar para mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la tabla anual, Rodolfo Arruabarrena apostaría por una formación con mayoría de habituales titulares, aunque también realizaría algunas modificaciones para administrar las cargas físicas.
El compromiso llega en una semana determinante para el Xeneize, que el próximo martes visitará a Vasco da Gama en Brasil con el objetivo de revertir la derrota por 1-0 sufrida en la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.
A diferencia de otras oportunidades en las que recurrió a una rotación más amplia durante las series internacionales, el entrenador buscaría mantener una base importante de titulares frente al conjunto cordobés. Álvaro Montero, Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Carlos Palacios, Leonel Flores y Miguel Merentiel aparecen entre los futbolistas que podrían integrar el equipo inicial.
En defensa, Malcom Braida tendría posibilidades de ocupar el lateral izquierdo en lugar de Lautaro Blanco. Además, Ayrton Costa podría meterse en la zaga central, aunque también existe la alternativa de Facundo Herrera.
En el mediocampo, Rodrigo Battaglia tendría la oportunidad de sumar sus primeros minutos del año y podría reemplazar a Williams Alarcón. La decisión final dependerá de la evaluación del cuerpo técnico y de la necesidad de preservar a algunos jugadores de cara al encuentro internacional.
Las bajas y los juveniles que podrían tener una oportunidad
Boca no podrá contar con Sebastián Villa, quien sufrió un esguince en el tobillo derecho. Tampoco estarán disponibles Leandro Paredes y Alan Velasco, ambos en proceso de recuperación de sus respectivas lesiones musculares.
En el caso de Paredes y Velasco, el cuerpo técnico evaluará su evolución durante los próximos días para determinar si pueden llegar a la revancha frente a Vasco da Gama, pese a que todavía no habrían cumplido los plazos previstos para regresar.
Ante las numerosas bajas, los juveniles Rodrigo Bacidalupe, Joaquín Ruiz y Camilo Rey Domenech forman parte de la lista de convocados y podrían sumar minutos frente a Talleres.
Boca vs. Talleres: horario, árbitro y televisión
- Torneo: Fecha 13.
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Día y horario: viernes 16 de octubre, a las 21.30.
Estadio: La Bombonera.
Árbitro: Luis Lobo Medina.
TV: TNT Sports.
La probable formación de Boca ante Talleres
- Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa o Facundo Herrera, Malcom Braida o Lautaro Blanco; Rodrigo Battaglia o Williams Alarcón, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Carlos Palacios, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
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