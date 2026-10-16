Boca vs. Talleres: la posible formación del Vasco Arruabarrena para el Torneo Clausura 2026

Las bajas y los juveniles que podrían tener una oportunidad

Boca no podrá contar con Sebastián Villa, quien sufrió un esguince en el tobillo derecho. Tampoco estarán disponibles Leandro Paredes y Alan Velasco, ambos en proceso de recuperación de sus respectivas lesiones musculares.

En el caso de Paredes y Velasco, el cuerpo técnico evaluará su evolución durante los próximos días para determinar si pueden llegar a la revancha frente a Vasco da Gama, pese a que todavía no habrían cumplido los plazos previstos para regresar.

Ante las numerosas bajas, los juveniles Rodrigo Bacidalupe, Joaquín Ruiz y Camilo Rey Domenech forman parte de la lista de convocados y podrían sumar minutos frente a Talleres.

Boca vs. Talleres: horario, árbitro y televisión

Torneo: Fecha 13.

Fecha 13. Día y horario : viernes 16 de octubre, a las 21.30.

Estadio: La Bombonera.

Árbitro: Luis Lobo Medina.

TV: TNT Sports.

La probable formación de Boca ante Talleres