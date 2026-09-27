Boca levantó un 0-2, le ganó 3-2 a Racing y se metió en semifinales de la Copa Argentina
El Xeneize perdía por dos goles en Rosario, pero el delantero ecuatoriano tuvo una noche soñada con tres tantos y selló la clasificación a semifinales en la última pelota del partido.
Boca firmó una noche inolvidable en el Estadio Gigante de Arroyito al revertir un resultado adverso y derrotar 3-2 a Racing en un verdadero partidazo por los cuartos de final de la Copa Argentina. El equipo de la Ribera perdía por dos tantos de diferencia, pero emergió la figura colosal de Enner Valencia, autor de un triplete heroico para conseguir el boleto a la próxima ronda de manera agónica.
El desarrollo del clásico en Rosario comenzó cuesta arriba para el Xeneize. A los 18 minutos de la primera mitad, Gastón Lódico sorprendió a todos al ejecutar un tiro de esquina perfecto desde el sector izquierdo para marcar un gol olímpico espectacular que puso en ventaja a la Academia. El impacto se profundizó apenas iniciado el complemento: al minuto de juego del segundo tiempo, Adrián "Maravilla" Martínez apareció con su habitual olfato goleador para estirar la diferencia y establecer el 2-0 que parecía liquidar la eliminatoria.
Sin embargo, el conjunto azul y oro demostró un carácter supremo para reaccionar a tiempo y torcer el destino del encuentro. A los 27 minutos del período final, Boca encontró el descuento a través del atacante ecuatoriano, injecting una dosis letal de confianza. Tan solo ocho minutos más tarde, a los 35, el propio Valencia apareció nuevamente en el área para concretar su doblete personal y sellar el emotivo 2-2 que encendía la noche rosarina. Cuando la definición por penales parecía un hecho consumado, llegó la épica en la última jugada del compromiso. Enner completó una actuación consagratoria con un hat-trick inolvidable que decretó el 3-2 definitivo y desató la locura absoluta en el banco xeneize.
Con esta gesta inolvidable en suelo santafesino, el elenco de la Ribera eliminó a la Academia en un choque de alto impacto. Ahora, el equipo conducido por Rodolfo Arruabarrena ya piensa en las semifinales del certamen más federal del país, instancia en la que se medirá ante Banfield en busca del pase a la gran final.
Tremendo golazo de Gastón Lodico para el 1-0 de la Academia:
Adrían Maravilla Martínez apareció adentro del área y no perdonó para el 2-0:
Enner Valencia, de cabeza, descontó para el Xeneize:
Doblete de Enner Valencia para igualar el encuentro:
Hat-trick de Valencia que le da el triunfo a Boca en la última jugada:
Boca vs. Racing por la Copa Argentina: resultado en vivo
Formaciones de Boca vs. Racing por la Copa Argentina
- Boca: Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar; Alan Velasco; Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
- Racing: Facundo Cambeses; Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Marcos Rojo; Ignacio Rodríguez, Matías Zaracho, Leonel Pérez, Ulises Ortegoza, Gastón Lodico; Adrián Martínez y Lautaro Díaz. DT: Juan Pablo Vojvoda.
Horario y televisación
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Hora: 17:00.
Estadio: Gigante de Arroyito.
Árbitro: Andrés Gariano.
VAR: Lucas Novelli.
TV: TyC Sports.
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