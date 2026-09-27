Boca levantó un 0-2, le ganó 3-2 a Racing y se metió en semifinales de la Copa Argentina

Sin embargo, el conjunto azul y oro demostró un carácter supremo para reaccionar a tiempo y torcer el destino del encuentro. A los 27 minutos del período final, Boca encontró el descuento a través del atacante ecuatoriano, injecting una dosis letal de confianza. Tan solo ocho minutos más tarde, a los 35, el propio Valencia apareció nuevamente en el área para concretar su doblete personal y sellar el emotivo 2-2 que encendía la noche rosarina. Cuando la definición por penales parecía un hecho consumado, llegó la épica en la última jugada del compromiso. Enner completó una actuación consagratoria con un hat-trick inolvidable que decretó el 3-2 definitivo y desató la locura absoluta en el banco xeneize.