Boca mira de reojo: qué resultado le conviene entre Universidad Católica y Cruzeiro

El panorama cambia si el triunfo es para Universidad Católica. En ese caso, caería al tercer puesto y quedaría fuera de la zona de clasificación directa, lo que complicaría seriamente sus aspiraciones. Allí, la exigencia sería mayor: necesitaría imponerse ante Cruzeiro por una diferencia de dos goles para recuperar terreno.

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Un empate entre chilenos y brasileños tampoco sería ideal. Boca quedaría relegado y obligado a sumar en sus dos compromisos restantes, con la necesidad de ganar al menos uno de ellos y no depender exclusivamente de otros resultados. Más allá de las combinaciones, hay un dato que juega a favor del equipo argentino: los dos partidos que le restan se disputarán en La Bombonera, donde mantiene una racha positiva en el torneo continental.

En ese sentido, si logra sumar los seis puntos en juego, no necesitará mirar a nadie más y sellará su clasificación a los octavos de final. El desenlace del grupo promete ser apasionante, con múltiples escenarios abiertos y un margen de error cada vez más reducido.