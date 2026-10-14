Boca necesita una hazaña en Río: los registro de clubes argentinos ganando en el Maracaná
Tras la caída en La Bombonera ante Vasco da Gama, el Xeneize viaja a Brasil con la obligación de lograr un triunfo histórico para meterse en la final de la Copa Sudamericana.
La derrota por 1-0 ante Vasco da Gama en La Bombonera dejó a Boca contra las cuerdas en las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. De cara a la revancha en Brasil, el Xeneize se ve obligado a firmar un auténtico batacazo en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro si pretende dar vuelta la serie y meterse en la gran definición del certamen continental.
A lo largo de la historia, las presentaciones de los equipos argentinos en el mítico escenario carioca registran contadas victorias, pero con antecedentes de enorme peso épico. El pionero de las conquistas nacionales en suelo brasileño fue Independiente, cuando superó al Santos por la Copa Libertadores 1964. Más tarde, Argentinos Juniors celebró por duplicado frente a Fluminense en 1985 y ante Flamengo en 1989. Por su parte, Boca anotó su nombre en la lista festejando ante el Mengao en la Copa Mercosur 1998, logro que River emuló en la edición del año 2000.
Boca necesita una hazaña en Río: los antecedentes de clubes argentinos ganando en el Maracaná
IMPORTANTE: La polémica foto de un jugador de Vasco da Gama tras el triunfo ante Boca en La Bombonera
En la historia reciente, el registro sumó páginas de impacto directo. Durante 2025, Central Córdoba dio la nota al vencer a Flamengo por Libertadores, mientras que a comienzos de 2026 Lanús se impuso en el Maracaná para consagrarse en la Recopa Sudamericana. Meses después, Independiente Rivadavia ratificó la tendencia al sorprender a Fluminense con un triunfo 2-1 durante la fase de grupos de la máxima competencia de la Conmebol.
En lo que respecta a cruces mata-mata del siglo XXI, el historial también guarda jornadas memorables. El propio conjunto xeneize eliminó a Fluminense en los cuartos de final de la Libertadores 2012, mientras que Independiente se coronó campeón de la Sudamericana 2017 en ese recinto. A esa nómina de hazañas se añaden el paso de Racing dejando en el camino a Flamengo en 2020 y el festejo de Lanús ante el Flu en 2025. Con la necesidad de emular esas gestas, el elenco de la Ribera prepara las valijas sabiendo que solo le sirve ganar en territorio hostil.
Las victorias de equipos argentinos en el Maracaná
- Santos 2-3 Independiente, Copa Libertadores 1964, ida de las Semifinales
- Fluminense 0-1 Argentinos Juniors, Copa Libertadores 1985, Fase de Grupos
- Flamengo 0-1 Argentinos Juniors, Supercopa 1989, ida de los Octavos de final
- Flamengo 0-2 Boca, Mercosur 1998, Primera Fase
- Flamengo 1-2 River, Mercosur 2000, Primera Fase
- Flamengo 1-2 River, Mercosur 2000, ida de los Cuartos de final
- Flamengo 1-2 Central Córdoba (SdE), Copa Libertadores 2025, Fase de Grupos
- Flamengo 2-3 Lanús, Recopa Sudamericana 2026
- Fluminense 1-2 Independiente Rivadavia, Copa Libertadores 2026, Fase de Grupos
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