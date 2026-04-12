Boca no despega en los clásicos: una racha que preocupa antes del choque ante River
Aunque el equipo suma partidos sin perder, los números frente a los grandes encienden alarmas de cara al duelo con el Millonario.
El empate 1-1 entre Boca Juniors y Independiente en La Bombonera dejó un sabor agridulce. Si bien el conjunto dirigido por Claudio Úbeda alcanzó una racha de 11 partidos invicto, hay un dato que no pasa desapercibido y empieza a generar preocupación: su rendimiento en los clásicos.
El duelo ante el Rojo volvió a exponer una tendencia que se repite. En sus últimos enfrentamientos ante los equipos denominados grandes, el Xeneize apenas logró una victoria en doce presentaciones, un registro que pesa y que llega en un momento clave del calendario.
En el actual Torneo Apertura, los resultados reflejan esa dificultad: empate sin goles ante Racing Club, igualdad 1-1 frente a San Lorenzo y otro 1-1 contra Independiente. Números que muestran una falta de contundencia en partidos determinantes.
Si se amplía el análisis, el panorama es aún más complejo. En esa racha de doce clásicos, Boca empató seis encuentros y perdió cuatro, incluso jugando como local en ocho de ellos, lo que acentúa la deuda en su propia casa.
La última victoria en este tipo de compromisos tiene un peso especial: fue nada menos que ante River Plate, en la Bombonera, durante el Clausura 2025. Aquel triunfo no solo significó una alegría deportiva, sino que también selló la clasificación a la Copa Libertadores a través de la tabla anual.
Pese a este contexto, hay un dato que alimenta la expectativa: River es, hasta el momento, el único rival grande al que Úbeda pudo vencer desde que asumió como entrenador. Por eso, el próximo cruce en el Monumental se presenta como un desafío clave.
El Superclásico aparece así como una prueba de carácter para Boca, pero también como la oportunidad ideal para cambiar la tendencia y empezar a saldar una cuenta pendiente que ya lleva demasiado tiempo abierta.
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