Boca no despega en los clásicos: una racha que preocupa antes del choque ante River

Pese a este contexto, hay un dato que alimenta la expectativa: River es, hasta el momento, el único rival grande al que Úbeda pudo vencer desde que asumió como entrenador. Por eso, el próximo cruce en el Monumental se presenta como un desafío clave.

El Superclásico aparece así como una prueba de carácter para Boca, pero también como la oportunidad ideal para cambiar la tendencia y empezar a saldar una cuenta pendiente que ya lleva demasiado tiempo abierta.