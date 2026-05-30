Quién es Tim Payne, el jugador de Nueva Zelanda que se hizo viral gracias a un argentino

Lo que empezó como un simple desafío en redes sociales terminó convirtiéndose en uno de los fenómenos más inesperados del Mundial 2026. En cuestión de horas, Tim Payne, defensor de Nueva Zelanda prácticamente desconocido para el gran público, pasó de tener apenas unos miles de seguidores a transformarse en una celebridad viral gracias a una campaña impulsada desde la Argentina.