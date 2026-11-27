Cada usuario tiene permitido adquirir un máximo de cuatro entradas. Una vez confirmada la operación, los tickets se reciben dentro de las 24 horas en la aplicación oficial ADIOS APACHE, a la que se debe ingresar con el mismo correo electrónico utilizado durante la compra. La aplicación también permite transferir las localidades a otra persona hasta el comienzo del partido, siempre que todavía no hayan sido utilizadas.