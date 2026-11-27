Despedida de Carlos Tevez en La Bombonera: precios de las entradas y cómo comprarlas
El Apache tendrá su partido homenaje el domingo 20 de diciembre y la venta general ya está disponible.
La despedida de Carlos Tevez en La Bombonera empieza a tomar forma y los hinchas ya pueden conseguir sus entradas para el evento del próximo domingo 20 de diciembre. Después de confirmar la presencia de Lionel Messi y otras figuras del fútbol, la organización habilitó la venta general y dio a conocer los valores de cada sector del estadio.
¿Cómo comprar las entradas para la despedida de Tevez?
Los tickets se comercializan a través de la plataforma Apache FanTix Tickets y la venta se organizó en dos etapas. La primera fue una preventa exclusiva para clientes BBVA Mastercard, que comenzó el miércoles 25 de noviembre y finalizó el jueves 26, con un cupo de 7.000 localidades. La venta general, por su parte, se habilitó este viernes 27 a las 12.
Para esta segunda instancia se puede pagar mediante MODO o Mercado Pago, con tarjeta de crédito, débito o dinero disponible en cuenta. Además, continúa vigente la posibilidad de abonar en seis cuotas sin interés con tarjetas de crédito Mastercard del BBVA a través de MODO.
Cada usuario tiene permitido adquirir un máximo de cuatro entradas. Una vez confirmada la operación, los tickets se reciben dentro de las 24 horas en la aplicación oficial ADIOS APACHE, a la que se debe ingresar con el mismo correo electrónico utilizado durante la compra. La aplicación también permite transferir las localidades a otra persona hasta el comienzo del partido, siempre que todavía no hayan sido utilizadas.
¿Cuánto cuestan las entradas para la despedida de Carlos Tevez?
Estos son los precios establecidos para los distintos sectores de La Bombonera:
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Generales: $130.000.
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Platea alta: $130.000.
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Platea media: $300.000.
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Torres: $300.000.
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Platea baja: $380.000.
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Palcos: 1.023 dólares.
El homenaje marcará el cierre de la etapa de Tevez como futbolista y contará con la presencia de grandes figuras, entre ellas el excapitán de la Selección Argentina, en una jornada que promete una Bombonera repleta para despedir a uno de los máximos referentes de la historia reciente del club de la Ribera.
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