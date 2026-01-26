Boca pierde a una pieza clave: Rodrigo Battaglia se lesionó y deberá operarse

rodrigo battaglia

Boca se movió rápido y busca cerrar a Santiago Ascacíbar

Sin embargo, una lesión muscular sobre el cierre de 2025 lo fue relegando y Milton Delgado terminó ganándole terreno en la consideración. Ante este escenario, la dirigencia no tardó en reaccionar. Apenas quedó claro que la recuperación del mediocampista no avanzaba como se esperaba, Boca decidió salir al mercado en busca de una alternativa concreta. El nombre que surgió con fuerza es el de Santiago Ascacíbar.

Si bien no se trata de un reemplazo idéntico en características, el mediocampista de Estudiantes ofrece versatilidad, presencia física y llegada al gol, cualidades que el cuerpo técnico valora para cubrir el vacío que dejará Battaglia. Las negociaciones con el club platense están avanzadas y en el Xeneize confían en poder cerrarlas en los próximos días.