Boca pierde a una pieza clave: Rodrigo Battaglia se lesionó y deberá operarse
Claudio Úbeda confirmó tras el triunfo ante Riestra que el mediocampista deberá operarse del tendón de Aquiles. La lesión lo marginará de las canchas por varios meses.
Boca arrancó el Torneo Apertura 2026 con una victoria que trajo alivio futbolístico, pero el festejo en la Bombonera quedó rápidamente opacado por una noticia de fuerte impacto puertas adentro. Rodrigo Battaglia deberá ser operado y enfrentará una recuperación prolongada que lo mantendrá alejado de la competencia durante buena parte del año.
La confirmación llegó de boca del propio entrenador, Claudio Úbeda, quien habló en conferencia de prensa luego del debut triunfal frente a Deportivo Riestra. El volante arrastra desde hace tiempo una molestia persistente en el tendón de Aquiles que le impidió realizar la pretemporada con normalidad.
Durante las últimas semanas, el cuerpo médico del club intentó un tratamiento conservador para evitar la cirugía, pero la evolución no fue la esperada. El diagnóstico definitivo fue una tendinopatía insercional del tendón de Aquiles, una lesión compleja que incluso le generaba dolor en la vida cotidiana y terminó inclinando la balanza hacia la intervención quirúrgica.
Tras el partido, Úbeda fue claro al explicar la situación y el peso que tendrá la ausencia del jugador en el plantel. “Lo de Rodrigo (Battaglia) es quirúrgico, es una baja importante no solo por lo que nos puede dar futbolísticamente, sino por su personalidad y su forma de ser en el grupo. Lo vamos a sentir”, manifestó el DT, dejando en evidencia que no se trata solo de una pérdida dentro de la cancha.
Si bien no se habló públicamente de plazos exactos, en Boca ya asumen que el tiempo de recuperación será de no menos de seis meses. A sus 34 años, Battaglia atravesaba un período de adaptación con altibajos desde su llegada al club. Durante la primera parte de su ciclo en Boca se consolidó como marcador central, pero luego del Mundial de Clubes fue reubicado en la mitad de la cancha, donde logró asociarse de buena manera con Leandro Paredes y aportó equilibrio al equipo.
Boca se movió rápido y busca cerrar a Santiago Ascacíbar
Sin embargo, una lesión muscular sobre el cierre de 2025 lo fue relegando y Milton Delgado terminó ganándole terreno en la consideración. Ante este escenario, la dirigencia no tardó en reaccionar. Apenas quedó claro que la recuperación del mediocampista no avanzaba como se esperaba, Boca decidió salir al mercado en busca de una alternativa concreta. El nombre que surgió con fuerza es el de Santiago Ascacíbar.
Si bien no se trata de un reemplazo idéntico en características, el mediocampista de Estudiantes ofrece versatilidad, presencia física y llegada al gol, cualidades que el cuerpo técnico valora para cubrir el vacío que dejará Battaglia. Las negociaciones con el club platense están avanzadas y en el Xeneize confían en poder cerrarlas en los próximos días.
