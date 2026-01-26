Boca confirmó la llegada de Ángel Romero y tiene su primer refuerzo

Con un ataque diezmado por varias bajas, el arribo de Ángel Romero abre la puerta a que pueda ganarse un lugar rápidamente en el once inicial, siempre que el cuerpo técnico lo vea en condiciones. Sobre la presión y el reto que asume, el propio jugador fue contundente: “Es un desafío que estaba buscando, la presión que tiene Boca es máxima. Siempre hay que dar el 100%. Quiero ponerme bien físicamente. Estuve casi un mes parado después de la Copa de Brasil. La idea es ponerme a punto y tratar de estar a la altura de Boca que es un equipo que siempre tiene desafíos y pelea grandes cosas”.