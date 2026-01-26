Boca confirmó la llegada de Ángel Romero y tiene su primer refuerzo
El delantero paraguayo arribará al país este lunes tras quedar libre de Corinthians. Se hará la revisión médica y firmará contrato hasta diciembre de 2026.
Boca cerró a su primer refuerzo del mercado de pases: Ángel Romero. El club confirmó este lunes que el delantero paraguayo llegará al país en las próximas horas y que el martes por la mañana se someterá a la revisión médica. Si no surge ningún contratiempo, por la tarde se incorporará al plantel que conduce Claudio Úbeda.
La noticia fue comunicada a través de las redes vinculadas al día a día xeneize. “El jugador Ángel Romero llegará esta noche al país y mañana se realizará los estudios médicos correspondientes. Si no surge ningún inconveniente, se convertirá en jugador de Boca”, informaron desde la cuenta @estoesboca_ok. El atacante de 33 años firmará contrato hasta diciembre de 2026, con la posibilidad de extender el vínculo por una temporada más.
Antes de emprender su viaje desde Asunción, Romero habló con la prensa paraguaya y dejó en claro que llega con expectativas altas y consciente de la exigencia que implica Boca. “Físicamente me siento muy bien. Obviamente que es diferente entrenar separado y en grupo. Me falta un poco de ritmo de juego. Ya comenzó el campeonato argentino y trataré de ponerme a punto para lo que viene”, explicó.
No es la primera vez que el club de la Ribera intenta sumar al futbolista. En el pasado, Juan Román Riquelme ya había mostrado su interés y lo había definido como “un grandísimo jugador”. Aunque aquellas charlas no prosperaron, el contacto se mantuvo con el paso del tiempo. Además, el apellido Romero ya tuvo presencia reciente en el club: su hermano Óscar jugó en Boca entre enero de 2022 y julio de 2023, etapa en la que disputó 65 partidos, marcó cuatro goles y dio 14 asistencias.
Con un ataque diezmado por varias bajas, el arribo de Ángel Romero abre la puerta a que pueda ganarse un lugar rápidamente en el once inicial, siempre que el cuerpo técnico lo vea en condiciones. Sobre la presión y el reto que asume, el propio jugador fue contundente: “Es un desafío que estaba buscando, la presión que tiene Boca es máxima. Siempre hay que dar el 100%. Quiero ponerme bien físicamente. Estuve casi un mes parado después de la Copa de Brasil. La idea es ponerme a punto y tratar de estar a la altura de Boca que es un equipo que siempre tiene desafíos y pelea grandes cosas”.
Romero también contó que ya sigue de cerca la actualidad del equipo y destacó el clima que se vive alrededor del club. “Estuve mirando el partido (el triunfo de Boca por 1 a 0 ante Riestra) y tienen buen equipo y buen grupo. El apoyo de la hinchada siempre está y será un placer poder pisar La Bombonera. Voy para ayudar al equipo, con muchas ganas de poder estar con ellos y demostrar mi trabajo”, cerró.
