Qué pasa que todavía no se hizo el pase de Ángel Romero a Boca: cuándo llega

angel romero 1

En cuanto a su recorrido profesional, Romero construyó una carrera extensa y variada. Pasó por Cerro Porteño, Cruz Azul, San Lorenzo y Corinthians, acumulando un total de 468 partidos oficiales, en los que marcó 81 goles y aportó 45 asistencias. Justamente en el club brasileño fue donde logró sus mejores registros estadísticos, tanto en presencias como en influencia ofensiva.

Con su arribo, la institución boquense suma una alternativa ofensiva con rodaje internacional y experiencia en contextos exigentes, apostando a que el paraguayo pueda adaptarse rápidamente y aportar soluciones inmediatas en un calendario que no da respiro.