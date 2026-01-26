Qué pasa que todavía no se hizo el pase de Ángel Romero a Boca: cuándo llega
El delantero paraguayo arribará al país durante la noche y se someterá a la revisión médica antes de firmar un contrato por una temporada con el Xeneize.
Boca acelera gestiones en las últimas horas del mercado de pases y apunta a reforzar su frente de ataque con un nombre de experiencia internacional. En ese contexto, Ángel Romero llegará esta noche a la Argentina con el objetivo de transformarse en nuevo futbolista del club de la Ribera y quedar a disposición del cuerpo técnico de Claudio Úbeda para el inicio de la competencia oficial.
El atacante paraguayo, que viene de jugar en Corinthians, arriba al país con el pase en su poder luego de no renovar su vínculo con el conjunto brasileño. Su llegada se da en un escenario de urgencias para el Xeneize, que trabaja contra reloj para cerrar incorporaciones antes del cierre definitivo del libro de pases. Por eso, el cronograma está claramente definido: aterrizaje cerca de la medianoche y, ya el martes por la mañana, revisión médica para luego rubricar su contrato.
El acuerdo al que llegaron las partes establece un vínculo por un año, con una opción de extensión que dependerá del rendimiento del futbolista y de las necesidades del club. De no mediar inconvenientes en los estudios médicos, Romero se convertirá en refuerzo oficial y se sumará de inmediato al plantel profesional.
En los últimos días, el propio presidente Juan Román Riquelme confirmó públicamente las negociaciones y dejó en claro que el interés es concreto. En diálogo con AZZ, el máximo dirigente xeneize expresó: “Con Ángel hablé hoy, ojalá que podamos tenerlo con nosotros. Ya están intercambiando los papeles los abogados del club con los abogados de Ángel“. Esa declaración terminó de encaminar una operación que avanzó con rapidez.
La llegada de Ángel Romero también reactiva un apellido conocido en Boca. Su hermano Óscar tuvo un paso reciente por la institución, donde permaneció durante un año y medio tras arribar desde San Lorenzo. En ese período, disputó 65 partidos oficiales, convirtió 4 goles y entregó 14 asistencias en más de 4.000 minutos en cancha, además de sumar tres títulos: la Supercopa Argentina 2022, la Copa de la Liga Profesional 2022 y el Torneo Argentino 2022.
En cuanto a su recorrido profesional, Romero construyó una carrera extensa y variada. Pasó por Cerro Porteño, Cruz Azul, San Lorenzo y Corinthians, acumulando un total de 468 partidos oficiales, en los que marcó 81 goles y aportó 45 asistencias. Justamente en el club brasileño fue donde logró sus mejores registros estadísticos, tanto en presencias como en influencia ofensiva.
Con su arribo, la institución boquense suma una alternativa ofensiva con rodaje internacional y experiencia en contextos exigentes, apostando a que el paraguayo pueda adaptarse rápidamente y aportar soluciones inmediatas en un calendario que no da respiro.
