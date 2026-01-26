La curiosa maniobra de Ignacio Arce para quedarse con la camiseta de Leandro Paredes
El arquero de Deportivo Riestra contó cómo gestionó el intercambio con el campeón del mundo tras el partido ante Boca y recordó una anécdota de su infancia que los une.
Más allá del triunfo de Boca por 1-0 frente a Deportivo Riestra en la Bombonera, por la primera fecha del Torneo Apertura 2026, el encuentro dejó una historia que rápidamente se volvió viral. Ignacio “Nacho” Arce, arquero del Malevo, logró quedarse con la camiseta de Leandro Paredes y reveló la insólita estrategia que utilizó para concretar el intercambio con el campeón del mundo.
Una vez finalizado el partido, Arce contó que el cruce con Paredes no fue casual ni improvisado. Por el contrario, hubo una charla previa que allanó el camino para que el arquero pudiera llevarse una de las camisetas más codiciadas del fútbol argentino. “Le había mandado un mensajito por Instagram, como hice antes con Ángel Di María. Le recordé cuando éramos chiquitos y le ganaba jugando al ping pong en la Selección, aunque era bueno, igual que para el fútbol”, relató en diálogo con TyC Sports, manteniendo el tono distendido y nostálgico.
La relación entre Arce y Paredes se remonta a sus años en las juveniles de la Selección argentina, una etapa que el arquero recordó con cariño y que fue clave para romper el hielo. Ese vínculo previo facilitó el gesto del mediocampista de Boca, que accedió sin problemas al intercambio tras el pitazo final.
Además de la anécdota de la camiseta, Arce analizó el desarrollo del partido y se refirió a la jugada que terminó definiendo el resultado. Con autocrítica, el arquero reconoció el error de su equipo en una situación clave del encuentro. “Trabajamos toda la semana cómo defender la pelota parada de Paredes, cómo cubrir el primer palo. Sabíamos que no teníamos que hacer faltas, pero fallamos en lo que más entrenamos”, expresó, en referencia al gol de cabeza de Lautaro Di Lollo.
No era la primera vez que el arquero de Riestra apelaba a este tipo de estrategia para conseguir una camiseta especial. En el Clausura 2025, Arce ya había hecho algo similar con Ángel Di María, y en esa oportunidad incluso recurrió a un intermediario de lujo. “Le mandé mensaje al Dibu para que por favor me haga la segunda, pero me contestó Angelito. Tuvo un gran gesto, me dijo: ‘Loco, ¿cómo no te voy a contestar?’”, recordó entre risas.
Como agradecimiento por ese gesto, Arce contó que tuvo un detalle especial con el Fideo y su familia. “Le mandé una caja de alfajores para las nenas también. Esto queda marcado para siempre”, dijo, dejando en claro que más allá de las camisetas, lo que valora son los vínculos y los recuerdos compartidos. La historia, que mezcla fútbol, camaradería y nostalgia albiceleste, mostró un costado distinto del profesionalismo.
