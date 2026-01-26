La curiosa maniobra de Ignacio Arce para quedarse con la camiseta de Leandro Paredes

Una vez finalizado el partido, Arce contó que el cruce con Paredes no fue casual ni improvisado. Por el contrario, hubo una charla previa que allanó el camino para que el arquero pudiera llevarse una de las camisetas más codiciadas del fútbol argentino. “Le había mandado un mensajito por Instagram, como hice antes con Ángel Di María. Le recordé cuando éramos chiquitos y le ganaba jugando al ping pong en la Selección, aunque era bueno, igual que para el fútbol”, relató en diálogo con TyC Sports, manteniendo el tono distendido y nostálgico.