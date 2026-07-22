Boca pone primera en la Copa Sudamericana: el 11 para jugar ante O'Higgins

El defensor de apenas 20 años atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. Luego de destacarse en las selecciones juveniles y de renovar recientemente su contrato hasta 2030, el lateral tendrá la posibilidad de disputar un partido trascendental en un estadio colmado como La Bombonera. Arruabarrena quedó muy conforme con su rendimiento durante la pretemporada y considera que está preparado para asumir semejante responsabilidad.

El 11 del Vasco Arruabarrena para jugar en La Bombonera

Si no aparecen imprevistos de último momento, el once que pondrá el Vasco estará integrado por Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Leandro Paredes y Milton Delgado; Leonel Flores, Tomás Aranda y Sebastián Villa; Miguel Merentiel.