Boca pone primera en la Copa Sudamericana: el 11 para jugar ante O'Higgins
El Xeneize debutará este jueves ante O'Higgins en La Bombonera con el regreso de su capitán tras el Mundial y varias caras nuevas.
Boca afrontará este jueves uno de los compromisos más importantes de la segunda mitad del año cuando reciba a O'Higgins de Chile por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. Después de la eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores, el conjunto de Rodolfo Arruabarrena buscará comenzar con el pie derecho un torneo que aparece como uno de los grandes objetivos de la temporada.
En la antesala del encuentro, el entrenador realizó la última práctica en el predio de Ezeiza y dejó prácticamente confirmada la formación inicial. La gran noticia para el mundo xeneize es la presencia de Leandro Paredes desde el arranque. El mediocampista regresó hace apenas unas horas tras disputar la final del Mundial 2026 con la Selección Argentina y, pese al desgaste físico y a la fisura en una costilla que sufrió durante la competencia, le comunicó al cuerpo técnico que estaba en condiciones de jugar.
Arruabarrena decidió darle un lugar en el mediocampo y el campeón del mundo será el encargado de conducir futbolísticamente al equipo. Compartirá esa zona con Milton Delgado, en una apuesta por combinar experiencia y juventud en el centro del campo.
Leandro Paredes iría desde el arranque en Boca en el debut en Copa Sudamericana
Otra de las novedades pasa por los flamantes refuerzos. Álvaro Montero ocupará el arco en reemplazo de Leandro Brey, mientras que Sebastián Villa también se ganó un lugar entre los titulares y jugará como extremo por el sector izquierdo del ataque. Ambos tendrán su estreno oficial con la camiseta azul y oro en un partido internacional.
La única modificación obligada respecto al equipo que venció a Sarmiento por la Copa Argentina se produjo en el lateral derecho. Leandro Lozano sufrió una molestia muscular durante el entrenamiento y quedó descartado para el encuentro, situación que le abrirá la puerta al juvenil Dylan Gorosito.
El defensor de apenas 20 años atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. Luego de destacarse en las selecciones juveniles y de renovar recientemente su contrato hasta 2030, el lateral tendrá la posibilidad de disputar un partido trascendental en un estadio colmado como La Bombonera. Arruabarrena quedó muy conforme con su rendimiento durante la pretemporada y considera que está preparado para asumir semejante responsabilidad.
El 11 del Vasco Arruabarrena para jugar en La Bombonera
Si no aparecen imprevistos de último momento, el once que pondrá el Vasco estará integrado por Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Leandro Paredes y Milton Delgado; Leonel Flores, Tomás Aranda y Sebastián Villa; Miguel Merentiel.
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