Boca vuelve a la Copa Sudamericana: cómo le fue cada vez que disputó el torneo
El Xeneize debutará este jueves ante O'Higgins en los playoffs y buscará volver a conquistar un certamen que ya ganó en dos oportunidades.
Boca iniciará este jueves una nueva aventura internacional cuando visite a O'Higgins por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. La participación en el segundo torneo continental más importante de Sudamérica no era el objetivo inicial del conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena. El Xeneize comenzó la temporada con la expectativa de pelear la Copa Libertadores, pero una sorpresiva eliminación en la fase de grupos lo obligó a cambiar de rumbo y buscar el título en esta competencia..
A lo largo de su historia, el Xeneize disputó el certamen en once oportunidades y logró levantar el trofeo en dos de ellas. Sus consagraciones llegaron en 2004 y 2005, convirtiéndose en uno de los equipos más exitosos de la competencia. En 2004, Boca derrotó a Bolívar por un global de 2-1 y consiguió su primera Copa Sudamericana. Un año más tarde repitió la historia al imponerse en la final ante Pumas de México, a quien venció por 4-3 en la tanda de penales luego de igualar 2-2 en el marcador global.
Uno de los recuerdos más dolorosos para los hinchas boquenses ocurrió en 2014. Aquel año, el equipo alcanzó las semifinales y quedó eliminado ante River en una serie que tuvo de todo. El momento más recordado fue el penal fallado por Emmanuel Gigliotti en el partido de vuelta, una acción que pudo haber cambiado el destino de la eliminatoria. Además de esos hitos, Boca alcanzó los cuartos de final en las ediciones de 2003 y 2008, mientras que en otras ocasiones no logró superar las primeras instancias del certamen.
El historial de Boca en la Copa Sudamericana
- 2002: octavos de final.
- 2003: cuartos de final.
- 2004: campeón.
- 2005: campeón.
- 2006: octavos de final.
- 2007: octavos de final.
- 2008: cuartos de final.
- 2009: primera fase.
- 2012: 16avos de final.
- 2014: semifinal.
- 2024: octavos de final.
Ahora, más de dos décadas después de su primera participación, Boca intentará volver a escribir una página importante en la Copa Sudamericana. El camino comenzará en Chile ante O'Higgins, con el objetivo de llegar nuevamente a una final y sumar un nuevo título internacional a sus vitrinas.
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