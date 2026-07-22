Boca vuelve a la Copa Sudamericana: cómo le fue cada vez que disputó el torneo

A lo largo de su historia, el Xeneize disputó el certamen en once oportunidades y logró levantar el trofeo en dos de ellas. Sus consagraciones llegaron en 2004 y 2005, convirtiéndose en uno de los equipos más exitosos de la competencia. En 2004, Boca derrotó a Bolívar por un global de 2-1 y consiguió su primera Copa Sudamericana. Un año más tarde repitió la historia al imponerse en la final ante Pumas de México, a quien venció por 4-3 en la tanda de penales luego de igualar 2-2 en el marcador global.