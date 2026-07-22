La exigente seguidilla de cinco partidos que afrontará Boca en apenas dos semanas
El debut frente a O'Higgins marcará el comienzo de un calendario cargado para el equipo, que deberá competir simultáneamente en la Copa Sudamericana y el Torneo Clausura-
El encuentro frente a O'Higgins no solo representará el estreno de Boca en la Copa Sudamericana 2026, sino también el inicio de una de las etapas más exigentes del semestre. En apenas 14 días, el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena deberá disputar cinco partidos oficiales entre competencias nacionales e internacionales, una agenda que obligará al entrenador a administrar cuidadosamente el plantel.
La vuelta de Leandro Paredes tras su participación en el Mundial con la Selección Argentina fortaleció al grupo en un momento clave, aunque las recientes lesiones de varios futbolistas también condicionan la planificación del cuerpo técnico para afrontar una seguidilla que puede marcar buena parte del semestre.
El ajetreado calendario que se le viene al Boca del Vasco Arruabarrena
Todo comenzará este jueves en la Bombonera, donde Boca recibirá a O'Higgins por el partido de ida de los playoffs de la Sudamericana. La serie aparece como uno de los principales objetivos del club, que buscará avanzar a los octavos de final de un certamen que adquiere especial importancia dentro de la planificación deportiva.
Apenas tres días después, el domingo 26 de julio, el Xeneize deberá cambiar rápidamente el foco para hacer su presentación en el Torneo Clausura 2026. En esa oportunidad visitará a Deportivo Riestra, en un encuentro que marcará su debut en el campeonato local.
La actividad continuará sin descanso: el jueves 30 de julio llegará el momento de viajar a Chile para disputar la revancha frente a O'Higgins, un compromiso que definirá el futuro de Boca en la competencia continental. Si consigue avanzar de ronda, el equipo sumará un importante impulso anímico para afrontar el resto del calendario. En caso contrario, buena parte de los objetivos del semestre quedarían concentrados exclusivamente en los torneos nacionales.
El itinerario seguirá el domingo 2 de agosto con otra salida complicada. Boca visitará a Newell's en Rosario, completando así una serie de tres partidos consecutivos lejos de la Bombonera entre el campeonato local y la Copa Sudamericana. Finalmente, la exigente agenda concluirá el miércoles 5 de agosto, cuando el conjunto azul y oro vuelva a jugar como local para recibir a Estudiantes de La Plata por la tercera fecha del Clausura.
En apenas dos semanas, el Vasco deberá encontrar el equilibrio entre la necesidad de conseguir resultados inmediatos y la obligación de administrar las cargas físicas de un plantel que ya comenzó el semestre con varias bajas por lesión. El entrenador sabe que las rotaciones serán prácticamente inevitables para sostener la competitividad en todos los frentes, especialmente teniendo en cuenta que también sigue en carrera en la Copa Argentina.
La intensa programación también llega en un contexto de fuerte presión deportiva. El conjunto azul y oro acumula cuatro años sin conquistar un título y tanto el cuerpo técnico como la dirigencia son conscientes de que existe una importante expectativa por volver a pelear en los primeros planos.
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