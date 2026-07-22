La exigente seguidilla de cinco partidos que afrontará Boca en apenas dos semanas

El itinerario seguirá el domingo 2 de agosto con otra salida complicada. Boca visitará a Newell's en Rosario, completando así una serie de tres partidos consecutivos lejos de la Bombonera entre el campeonato local y la Copa Sudamericana. Finalmente, la exigente agenda concluirá el miércoles 5 de agosto, cuando el conjunto azul y oro vuelva a jugar como local para recibir a Estudiantes de La Plata por la tercera fecha del Clausura.

En apenas dos semanas, el Vasco deberá encontrar el equilibrio entre la necesidad de conseguir resultados inmediatos y la obligación de administrar las cargas físicas de un plantel que ya comenzó el semestre con varias bajas por lesión. El entrenador sabe que las rotaciones serán prácticamente inevitables para sostener la competitividad en todos los frentes, especialmente teniendo en cuenta que también sigue en carrera en la Copa Argentina.

La intensa programación también llega en un contexto de fuerte presión deportiva. El conjunto azul y oro acumula cuatro años sin conquistar un título y tanto el cuerpo técnico como la dirigencia son conscientes de que existe una importante expectativa por volver a pelear en los primeros planos.