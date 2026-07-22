Dylan Gorosito, la apuesta de Arruabarrena para un partido clave de Boca en la Copa Sudamericana

Desde hace varios años es uno de los jugadores más destacados de las selecciones juveniles argentinas y logró consolidarse como una de las grandes promesas de su categoría. Uno de los momentos más importantes de su formación llegó durante el Mundial Sub-17 bajo la conducción de Diego Placente. Allí mostró personalidad, regularidad y un nivel que despertó grandes expectativas tanto en el cuerpo técnico de la Selección como en Boca.

Posteriormente también tuvo una destacada participación con el seleccionado Sub-20, donde volvió a demostrar su capacidad para proyectarse en ataque y convertirse en una alternativa constante por la banda derecha. Entre sus actuaciones más recordadas aparece el partido frente a Italia, correspondiente a la fase de grupos, en el que marcó un gol de gran categoría luego de superar a un rival con un caño antes de definir para establecer el 1-0 definitivo.

Además de ese tanto, también aportó asistencias importantes en encuentros frente a Cuba y Australia, confirmando que su principal virtud no pasa únicamente por el aspecto defensivo sino también por su influencia en la construcción ofensiva.

Su debut oficial con la camiseta de Boca se produjo el 21 de julio de 2024 en un empate 2-2 frente a Defensa y Justicia. Aquella noche, con apenas 18 años recién cumplidos, escribió una página especial en la historia reciente del club al convertirse en el primer futbolista nacido en la categoría 2006 en disputar un partido oficial con el primer equipo.

Desde entonces continuó su proceso de adaptación al fútbol profesional, alternando participaciones en Primera con su actividad en las categorías juveniles y consolidándose como una de las principales apuestas de la institución para el futuro. Ahora, el destino parece ofrecerle una nueva oportunidad. Si finalmente Arruabarrena confirma su presencia entre los once titulares, Gorosito afrontará el desafío más importante de su corta carrera en un contexto de máxima exigencia.