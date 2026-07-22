Dylan Gorosito, la apuesta de Arruabarrena para un partido clave de Boca en la Copa Sudamericana
La lesión de Leandro Lozano abrió una oportunidad inesperada para uno de los juveniles con mayor proyección del club.
Boca podría presentar una de las grandes novedades de su formación este jueves cuando reciba a O'Higgins de Chile por el partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana. 2026 La molestia física sufrida por Leandro Lozano durante el entrenamiento de las últimas horas obligó a Rodolfo Arruabarrena a modificar sus planes y el principal beneficiado sería Dylan Gorosito, uno de los juveniles con mayor proyección surgidos de las divisiones inferiores del club.
El lateral derecho de apenas 20 años aparece como el principal candidato para ocupar un lugar entre los titulares en un encuentro de enorme importancia para el comienzo del semestre. Si finalmente Lozano no logra recuperarse a tiempo, el entrenador no tendría dudas en apostar por el defensor formado en el predio de Ezeiza. La oportunidad llega en un momento especial para el juvenil.
Hace pocas semanas renovó su contrato hasta diciembre de 2030, una decisión que refleja la confianza que la dirigencia y el cuerpo técnico depositan en su crecimiento deportivo. Desde la llegada de Arruabarrena, el panorama en el lateral derecho cambió por completo. El nuevo entrenador decidió prescindir de Marcelo Weigandt y Juan Barinaga, quienes habían tenido protagonismo durante el ciclo anterior, y promovió una renovación en ese sector del campo.
Con la incorporación de Lozano, el uruguayo parecía haberse adueñado rápidamente del puesto. Sin embargo, la lesión sufrida en la práctica volvió a modificar el escenario y dejó a Gorosito como la primera alternativa para ocupar esa posición.
Leandro Lozano se lesionó y Dylan Gorosito se perfila como titular en Boca
Durante la pretemporada, el joven defensor fue uno de los futbolistas que más llamó la atención del cuerpo técnico. Su rendimiento en los entrenamientos convenció a Arruabarrena, que comenzó a considerarlo una pieza importante dentro de la rotación del plantel profesional. En pocos meses pasó de ocupar un lugar secundario entre las opciones disponibles para transformarse en el principal relevo del lateral derecho, una evolución que ahora podría derivar en su primera titularidad en un compromiso internacional.
Desde hace varios años es uno de los jugadores más destacados de las selecciones juveniles argentinas y logró consolidarse como una de las grandes promesas de su categoría. Uno de los momentos más importantes de su formación llegó durante el Mundial Sub-17 bajo la conducción de Diego Placente. Allí mostró personalidad, regularidad y un nivel que despertó grandes expectativas tanto en el cuerpo técnico de la Selección como en Boca.
Posteriormente también tuvo una destacada participación con el seleccionado Sub-20, donde volvió a demostrar su capacidad para proyectarse en ataque y convertirse en una alternativa constante por la banda derecha. Entre sus actuaciones más recordadas aparece el partido frente a Italia, correspondiente a la fase de grupos, en el que marcó un gol de gran categoría luego de superar a un rival con un caño antes de definir para establecer el 1-0 definitivo.
Además de ese tanto, también aportó asistencias importantes en encuentros frente a Cuba y Australia, confirmando que su principal virtud no pasa únicamente por el aspecto defensivo sino también por su influencia en la construcción ofensiva.
Su debut oficial con la camiseta de Boca se produjo el 21 de julio de 2024 en un empate 2-2 frente a Defensa y Justicia. Aquella noche, con apenas 18 años recién cumplidos, escribió una página especial en la historia reciente del club al convertirse en el primer futbolista nacido en la categoría 2006 en disputar un partido oficial con el primer equipo.
Desde entonces continuó su proceso de adaptación al fútbol profesional, alternando participaciones en Primera con su actividad en las categorías juveniles y consolidándose como una de las principales apuestas de la institución para el futuro. Ahora, el destino parece ofrecerle una nueva oportunidad. Si finalmente Arruabarrena confirma su presencia entre los once titulares, Gorosito afrontará el desafío más importante de su corta carrera en un contexto de máxima exigencia.
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