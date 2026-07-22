Boca vs O'Higgins, por la Copa Sudamericana 2026: horario, formaciones y TV

El recorrido histórico del club en la Copa Sudamericana comenzó en 2002 con una eliminación en los octavos de final. Posteriormente alcanzó los cuartos en 2003, fue bicampeón en 2004 y 2005, cayó nuevamente en octavos durante 2006 y 2007, llegó a cuartos en 2008, fue eliminado en la primera fase en 2009, quedó afuera en los 16avos en 2012, alcanzó las semifinales en 2014 y, más recientemente, llegó hasta los octavos de final en la edición 2024.

La serie frente a O'Higgins marcará el primer paso de un camino que el club de la Ribera espera recorrer hasta las últimas instancias. Con un plantel reforzado y la obligación de pelear por todos los frentes abiertos durante el semestre, la Sudamericana aparece como una oportunidad ideal para recuperar el protagonismo internacional y volver a levantar un trofeo continental después de varios años.

Boca vs O'Higgins, por la Copa Sudamericana: probables formaciones

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano o Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Álvaro Montero; Leandro Lozano o Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Sebastián Villa y Miguel Merentiel. O'Higgins: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Pavez; Martín Sarrafiore, Felipe Ogaz, Juan Leiva; Francisco González, Thiago Vecino y Bastián Yánez. DT: Lucas Bovaglio.

Boca vs O'Higgins: otros datos