Boca presentó su nueva camiseta: cuánto sale, dónde comprarla y qué día se estrena
El Xeneize lanzó su tercera camiseta de la temporada: es blanca, tiene detalles azules y amarillos, está inspirada en murales del barrio y ya se conocieron sus precios.
El Club Atlético Boca Juniors dio a conocer en las últimas horas su nueva tercera equipación, que se suma a la tradicional azul y oro y a la alternativa utilizada durante la temporada 2026. El lanzamiento se realizó mediante un video institucional publicado en las redes oficiales del club que enloqueció a los hinchas.
La camiseta es mayormente blanca y cuenta con vivos azules y amarillos, los colores históricos de la institución. El diseño está inspirado en los murales característicos del barrio de La Boca y presenta franjas con distintos degradados, en los que los colores azul y amarillo se alternan, mientras que las mangas son blancas con detalles azules.
Inspiración en La Boca y protagonistas del lanzamiento
En el video de presentación se pueden ver distintos murales emblemáticos del barrio, junto a un cartel con la frase “Dale Boca, dale”, que funciona como slogan de la nueva indumentaria del Xeneize. Además, participaron del lanzamiento cinco futbolistas del plantel profesional masculino: Edinson Cavani, Ander Herrera y Leandro Paredes, junto a los juveniles Exequiel Zeballos y Milton Delgado. También formaron parte de la presentación varias jugadoras del plantel femenino del club.
Cuándo se estrenará y cuánto cuesta la nueva camiseta de Boca
Por el momento, Boca no confirmó oficialmente cuándo será el estreno de la nueva camiseta. Una de las posibilidades es que se utilice frente a Platense en La Bombonera, aunque también podría debutar en los encuentros posteriores ante Racing por el Torneo Apertura o frente a Gimnasia de Chivilcoy por la Copa Argentina.
En cuanto a los precios, la versión hincha (Aeroready) cuesta $149.999. La versión jugador (HEAT.RDY) tiene un valor de $219.999, mientras que la manga larga asciende a $249.999. La edición femenina se comercializa a $139.999 y la de niños a $109.999. El short tiene un precio de $109.999 y las medias cuestan $21.999.
