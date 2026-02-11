Diego Martínez habló de Juan Román Riquelme y su paso por Boca: "No fue lo que imaginaba"
El entrenador recordó su relación con Román en el Xeneize y aseguró que no fue el vínculo que esperaba durante sus nueve meses en el club.
Diego Martínez rompió el silencio sobre su paso por Boca y se refirió puntualmente a su relación con Juan Román Riquelme. En una entrevista con ESPN F90, el actual entrenador de Huracán reconoció que el vínculo con el presidente xeneize no fue el que esperaba.
"No fue lo que yo imaginaba, él venía a los entrenamientos pero no fue como yo deseaba para que el vínculo pueda fluir", expresó el DT, quien de todos modos aseguró haber sido feliz durante su ciclo al frente del conjunto azul y oro.
La palabra de Martínez se suma a otras voces que en los últimos días hablaron públicamente sobre su lazo con Riquelme. Martín Palermo hizo mención al distanciamiento entre ambos, mientras que Sebastián Battaglia fue tajante al señalar: "No volvería a trabajar con él".
Las declaraciones del técnico del Globo se dieron luego del triunfo 1-0 ante San Lorenzo en el clásico porteño disputado en el Ducó. En ese contexto, destacó la excelente relación que mantiene con Daniel Vega, director deportivo de Huracán, y comparó ese vínculo con el que tuvo en Boca. Además, resaltó su buena sintonía con Marcelo Delgado, integrante del ya disuelto Consejo de Fútbol: "Con él sentí un lindo clima de trabajo".
Los números de Diego Martínez en Boca
No es la primera vez que el entrenador aborda este tema. Durante 2025 ya había manifestado que le hubiera gustado que el vínculo con el ídolo xeneize fuera diferente, con más reuniones de trabajo y diálogo. En sus nueve meses al frente de Boca dirigió 45 partidos, con un saldo de 21 triunfos, 13 empates y 11 derrotas. Si bien no consiguió títulos, dejó victorias recordadas como el 3-2 ante River en Córdoba, aunque también sufrió golpes duros como la eliminación en los octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Cruzeiro.
A la distancia, el entrenador repasó su etapa en La Ribera con autocrítica y matices, aunque volvió a marcar que la relación con Riquelme estuvo lejos de lo que había imaginado cuando asumió el desafío.
