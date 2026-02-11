Diego Martínez habló de Juan Román Riquelme y su paso por Boca: "No fue lo que imaginaba"

diego martinez cavani

Los números de Diego Martínez en Boca

No es la primera vez que el entrenador aborda este tema. Durante 2025 ya había manifestado que le hubiera gustado que el vínculo con el ídolo xeneize fuera diferente, con más reuniones de trabajo y diálogo. En sus nueve meses al frente de Boca dirigió 45 partidos, con un saldo de 21 triunfos, 13 empates y 11 derrotas. Si bien no consiguió títulos, dejó victorias recordadas como el 3-2 ante River en Córdoba, aunque también sufrió golpes duros como la eliminación en los octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Cruzeiro.