Denunciaron a Juan Román Riquelme y a la Comisión Directiva de Boca por presunta administración fraudulenta

No es la primera vez que Klix impulsa una denuncia de este tipo contra la actual Comisión Directiva. De acuerdo con lo informado en Infobae en Vivo por la periodista Luciana Rubinska, una presentación anterior fue archivada por falta de pruebas, aunque en esta oportunidad el denunciante asegura contar con nuevo material probatorio.

La respuesta de Boca y el estado de la causa

En respuesta, los abogados de Boca presentaron un escrito formal ante la Justicia en el que manifestaron la disposición institucional a colaborar plenamente con la investigación y aportar toda la información requerida. También solicitaron estar presentes cuando se entreguen las pruebas, para garantizar la transparencia del proceso.

La causa se encuentra en una etapa preliminar. El juez Santiago Bignone y el fiscal Carlos Vasser analizan la documentación inicial antes de definir si avanzan con citaciones a testigos y nuevas medidas procesales. Mientras tanto, la investigación continúa abierta y la dirigencia del club atraviesa un nuevo foco de tensión institucional, a la espera de las decisiones que adopte la Fiscalía en los próximos días.