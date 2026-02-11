Denunciaron a Juan Román Riquelme y a la Comisión Directiva de Boca por presunta administración fraudulenta
Una denuncia penal acusa a Román y a la Comisión Directiva del Xeneize de presuntas irregularidades en fondos, entradas y padrón de socios.
Juan Román Riquelme y la Comisión Directiva de Boca fueron denunciados por presunta administración fraudulenta y manejo irregular de fondos. La presentación judicial apunta a supuestas irregularidades en la gestión de entradas y del padrón de socios, y ya es analizada por la Justicia federal.
La denuncia fue presentada el martes ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°39 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El escrito lleva la firma de Walter Federico Klix, director nacional de Precursores Químicos y socio activo del club, quien apunta contra Román, el secretario general Ricardo Rosica y otros miembros de la dirigencia.
El denunciante acusa a las autoridades de presunta administración fraudulenta, asociación ilícita y manejo indebido de fondos y entradas. Según detalló, aportó pruebas documentales y audiovisuales, entre ellas fotos, videos y chats, que —de acuerdo a su planteo— acreditarían un esquema irregular en la gestión interna del club.
Uno de los ejes centrales del reclamo está vinculado al partido disputado el 25 de febrero de 2025 ante Alianza Lima por la Copa Libertadores. Klix sostiene que el club informó la venta de 28.099 boletos y una recaudación de $1.252.436.000, pero afirmó que el estadio estaba colmado, lo que, según su interpretación, evidenciaría una diferencia intencionada en los ingresos declarados.
En ese marco, solicitó pericias contables, informes a la Conmebol y a la AFIP, y la revisión de material audiovisual y testimonios de socios. Además, denunció la presunta existencia de un mercado paralelo de entradas mediante liberación de molinetes, venta clandestina y entrega de protocolos a peñas por fuera de los canales oficiales. Otro punto señalado en la presentación es una supuesta manipulación del padrón social. Según el denunciante, miles de personas esperarían años para convertirse en socios activos, mientras que otras habrían accedido de forma inmediata a ese estatus, lo que configuraría —si se comprobara— un sistema de clientelismo interno.
No es la primera vez que Klix impulsa una denuncia de este tipo contra la actual Comisión Directiva. De acuerdo con lo informado en Infobae en Vivo por la periodista Luciana Rubinska, una presentación anterior fue archivada por falta de pruebas, aunque en esta oportunidad el denunciante asegura contar con nuevo material probatorio.
La respuesta de Boca y el estado de la causa
En respuesta, los abogados de Boca presentaron un escrito formal ante la Justicia en el que manifestaron la disposición institucional a colaborar plenamente con la investigación y aportar toda la información requerida. También solicitaron estar presentes cuando se entreguen las pruebas, para garantizar la transparencia del proceso.
La causa se encuentra en una etapa preliminar. El juez Santiago Bignone y el fiscal Carlos Vasser analizan la documentación inicial antes de definir si avanzan con citaciones a testigos y nuevas medidas procesales. Mientras tanto, la investigación continúa abierta y la dirigencia del club atraviesa un nuevo foco de tensión institucional, a la espera de las decisiones que adopte la Fiscalía en los próximos días.
