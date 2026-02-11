Qué lesión tiene Edwuin Cetré y por qué Boca frenó su pase desde Estudiantes
La revisión médica del futbolista reavivó una vieja lesión de meniscos y Boca frenó su pase. Estudiantes sostiene que el colombiano está en óptimas condiciones.
Por segunda vez en apenas dos semanas, una revisión médica complicó la salida de Edwuin Cetré de Estudiantes de La Plata. Primero fue Athletico Paranaense el que desistió de avanzar tras los estudios clínicos y ahora Boca decidió frenar la compra y reformular la propuesta. El Xeneize había alcanzado un acuerdo total con el Pincha y con el DIM, dueño del 50% de la ficha, pero una consulta médica privada encendió una señal de alerta cuando el pase parecía cerrado.
La situación que trascendió está vinculada a una operación de meniscos a la que Cetré se sometió en 2018, cuando jugaba en Santos Laguna de México y tenía apenas 20 años. Si bien no hubo confirmación oficial de los clubes, esa intervención sería el punto que despertó dudas tanto en Brasil como en La Ribera.
En el Xeneize consideran que esa antecedente podría implicar un riesgo a la hora de comprar el pase del extremo colombiano. Por eso, en lugar de avanzar con la transferencia definitiva, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme ofreció un préstamo con cargo y opción de compra por los montos que ya se habían pactado.
Desde La Plata sostienen que el futbolista se encuentra en óptimas condiciones físicas. Como respaldo exhiben los 86 partidos que disputó en sus dos años en el club, con apenas un desgarro y una molestia muscular que lo dejaron afuera de cuatro encuentros desde comienzos de 2024.
Mientras las negociaciones siguen abiertas y Estudiantes analiza la nueva propuesta, Cetré volvió a entrenarse bajo las órdenes de Eduardo Domínguez, quien evalúa si lo tendrá en cuenta para el clásico ante Gimnasia. El desenlace dependerá de si ambas dirigencias logran acercar posiciones. Por ahora, la vieja lesión volvió a instalar dudas y mantiene en suspenso un pase que parecía hecho.
