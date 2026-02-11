Qué lesión tiene Edwuin Cetré y por qué Boca frenó su pase desde Estudiantes

Qué lesión tiene Cetré y por qué Boca frenó su pase desde Estudiantes

El motivo no fue una cuestión económica sí una cuestión médica del pasado: una lesión de meniscos que Cetré sufrió y se operó allá por 2018 cuando jugaba en Santos Laguna (México) no cayó bien entre los médicos del club brasileño ni el argentino. Esa vieja cicatriz en su rodilla fue suficiente para que Athletico decidiera dar marcha atrás con el pase y mandarlo de vuelta antes de firmar.

Esa cuestión alertó a Boca, que atento a lo que había pasado con el Paranaense, decidió hacerle al delantero estudios complementarios, a pesar de que sabían que eso no afectaba su rendimiento. Y las primeras imágenes no convencieron de todo al cuerpo médico del club y por eso el Xeneize terminó frenando ahora la operación, a pesar de que tenía un acuerdo con Estudiantes y el DIM por el 100% de su fecha.