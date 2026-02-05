Tras disolver el Consejo de Fútbol, Boca oficializó al Chelo Delgado como director deportivo

El “Chelo” quedó a cargo de las decisiones futbolísticas tras las salidas de Raúl Cascini y Mauricio “Chicho” Serna. En su nueva función, Delgado actúa como nexo entre el presidente Juan Román Riquelme y el plantel profesional, además de coordinar el trabajo del área deportiva. Con este panorama, trabaja junto a tres delegados especializados en el mercado de pases, cuyos nombres no fueron informados oficialmente por la institución. A su vez, coordina las gestiones con Orlando Giménez, responsable del Departamento de Legales de Boca, quien se encarga de las negociaciones contractuales y la confección de los acuerdos.