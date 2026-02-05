Tras disolver el Consejo de Fútbol, Boca oficializó al Chelo Delgado como director deportivo
El Xeneize confirmó la disolución del Consejo de Fútbol y designó a Marcelo Delgado como director deportivo para la temporada 2026.
Boca oficializó una profunda reestructuración deportiva para la temporada 2026 y confirmó la disolución del Consejo de Fútbol. Marcelo “Chelo” Delgado fue designado como nuevo director deportivo y quedó a cargo de las decisiones futbolísticas del club, en un esquema que responde directamente al presidente Juan Román Riquelme.
El “Chelo” quedó a cargo de las decisiones futbolísticas tras las salidas de Raúl Cascini y Mauricio “Chicho” Serna. En su nueva función, Delgado actúa como nexo entre el presidente Juan Román Riquelme y el plantel profesional, además de coordinar el trabajo del área deportiva. Con este panorama, trabaja junto a tres delegados especializados en el mercado de pases, cuyos nombres no fueron informados oficialmente por la institución. A su vez, coordina las gestiones con Orlando Giménez, responsable del Departamento de Legales de Boca, quien se encarga de las negociaciones contractuales y la confección de los acuerdos.
Los detalles de la nueva estructura deportiva de Boca
Dentro del nuevo esquema, el cuerpo técnico del plantel profesional está encabezado por Claudio Úbeda, acompañado por Juvenal Rodríguez como ayudante de campo. La preparación física quedó a cargo de Adrián Gerónimo y Cristian Aquino, mientras que Cristian Muñoz es el responsable del entrenamiento de los arqueros.
El club también detalló la conformación del equipo de soporte operativo y logístico. Los utileros son Juan Corbalán, Ezequiel Ciotta y Christian Pérez; el área de videoanálisis está integrada por Diego Boubee, Germán Galván y Damián Contreras; y el sector administrativo por Rodolfo Pagani, Gastón Ávila, Mauro Fernández y Leonardo Sauto. La seguridad del plantel está a cargo de Marcelo Ferreyra, con el apoyo de Matías Sena y Martín Véliz, mientras que el área de prensa es gestionada por Claudio Freire y Tomás de Abelleyra.
Por último, el cuerpo médico de Boca es encabezado por el Dr. Jorge Batista, jefe del departamento, junto a los médicos Lucas Loggioco y Matías Luna. El equipo se completa con los kinesiólogos Leonardo Betchakian, Jorge Fredes y Pablo Varela, la nutricionista Mariana Inés Kuroda y el masajista Nicolás Blaiotta.
