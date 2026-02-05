Una avioneta pasó por la práctica de Vélez y dejó un fuerte mensaje antes del partido con Boca

El presidente también fue crítico con la modalidad de la protesta y remarcó que el mensaje se dio en un contexto poco adecuado. “A lo mejor esta persona lo hizo como un chiste o estaba para algún político, pero hubiese sido mucho más lindo que pasara alentando y diciéndoles a los jugadores que salgan campeones. Estaban los futbolistas y el cuerpo técnico. Así es muy difícil”, expresó.