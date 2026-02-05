Una avioneta pasó por la práctica de Vélez y dejó un fuerte mensaje antes del partido con Boca
El hecho ocurrió durante un entrenamiento en la Villa Olímpica y fue revelado por el presidente del Fortín, en medio del malestar por el mercado de pases.
Un hecho tan inesperado como llamativo ocurrió durante el entrenamiento que Vélez realizó el miércoles por la mañana en la Villa Olímpica. Mientras el plantel trabajaba bajo las órdenes de Guillermo Barros Schelotto, una avioneta sobrevoló el predio y dejó un mensaje que rápidamente se volvió tema de conversación.
La situación fue revelada por el presidente del club, Fabián Berlanga, en una entrevista con el medio partidario Fortineras sin Filtro. “Pasó una avioneta con la famosa canción ‘traé refuerzos la p… que te parió’”, contó el dirigente, visiblemente sorprendido por lo sucedido.
Berlanga vinculó el episodio con el descontento de parte de los hinchas por la conformación del plantel y reconoció el impacto del hecho en el día a día del club. “El desgaste en el día a día te lleva a encontrarte con cosas inesperadas que son difíciles de entender”, afirmó, y agregó: “No lo podíamos creer. Pensamos que era uno de esos camiones con megáfono”.
El presidente también fue crítico con la modalidad de la protesta y remarcó que el mensaje se dio en un contexto poco adecuado. “A lo mejor esta persona lo hizo como un chiste o estaba para algún político, pero hubiese sido mucho más lindo que pasara alentando y diciéndoles a los jugadores que salgan campeones. Estaban los futbolistas y el cuerpo técnico. Así es muy difícil”, expresó.
Vélez fue el equipo que menos incorporaciones realizó en el último mercado, sumando únicamente a Lucas Robertone, y sufrió las salidas de jugadores importantes como Maher Carrizo y Tomás Galván. Pese a eso, el mandatario aseguró que “el cuerpo técnico está conforme con el plantel” y destacó que el club cuenta con “una secretaría técnica de lujo”.
En lo estrictamente deportivo, el Fortín se prepara para recibir a Boca este domingo, desde las 22.15, en el estadio José Amalfitani, por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Vélez suma siete puntos, producto de dos victorias ante Instituto y Talleres, y un empate frente a Independiente.
