Vojvoda rompió el silencio tras su salida de Racing: "El golpe con Boca terminó siendo muy duro"

“A veces es difícil separar el entrenador de la persona y en Racing me ha pasado en las conferencias de prensa donde he dicho cosas que también se los decía a los jugadores”, manifestó. El técnico aseguró que desde su llegada conocía el escenario al que se enfrentaba y que aceptó el desafío teniendo en cuenta las características del plantel que iba a conducir.

La transición de Racing y el armado del plantel

El ex Fortaleza y Santos de Brasil explicó que durante el día a día aparecieron situaciones propias de una etapa de transición y destacó el diálogo que mantuvo con la dirigencia y la Secretaría Técnica para conformar el plantel. “Yo acepté el desafío de Racing y sabía donde ponía la firma y el plantel que iba a conducir. En el día a día uno se va encontrando cosas y es un momento de transición”, expresó.

En ese sentido, agregó: “Soy realista del lugar donde estaba y nos manejamos así con la dirigencia y la Secretaría técnica. Me presentaron jugadores y yo elegía pensando en que se pudieran adaptar a lo que quería”.

También remarcó que dejó cuestiones relacionadas con el trabajo y la organización interna del club, aunque admitió que no consiguió entregar los resultados que esperaban los hinchas. “A Racing le dejé cuestiones de trabajo y organización interna. Se que no le di resultados y alegrías a los hinchas. Fui totalmente profesional, entregué mi máximo esfuerzo”, señaló.

Su charla con Milito y el análisis de la derrota ante Boca

Vojvoda contó además que mantuvo una conversación con Diego Milito y describió el encuentro entre ambos como cordial, aunque marcado por la tristeza que generó el presente deportivo. “Con Milito tuve una conversación simple, cordial. Estamos los dos muy dolidos. Los resultados no se están consiguiendo y decidió dar un cambio. No hay mucho que decir. Le di mi análisis de lo que vi desde adentro”, relató.

Sobre la eliminación, el entrenador fue directo y consideró que necesitaba ofrecer algo más para evitar la derrota: “No se puede esconder la realidad. El otro día nos faltó algo más. Boca más allá de los chicos tiene jugadores que han jugado y ganado mundiales. En este mercado, Racing hizo una transición y todos los sabemos”, afirmó.

Finalmente, reconoció que el fútbol termina midiendo los procesos principalmente a través de los resultados y valoró el respaldo que recibió durante su estadía en Avellaneda: “Lamentablemente, la justicia está en los resultados y no en los procesos. A pesar de eso y de demostrar el descontento, sentí el apoyo de los hinchas. Lo que mueve al club es el fútbol y los dirigentes deberán hacer su revisión”, concluyó.