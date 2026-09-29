Un título de Boca podría ayudar a River a llegar a la Libertadores 2027: ¿le conviene que salga campeón?

El Millonario está a cinco unidades del puesto de clasificación y tiene varios equipos por delante, por lo que sus posibilidades de ingresar por esta vía dependen de lo que ocurra en las fechas restantes. Por eso, además de intentar sumar por sus propios medios, el equipo de Núñez también observa qué sucede con los equipos que se encuentran por encima suyo.

¿Qué pasa si Boca consigue un título?

La situación puede cambiar si el rival de toda la vida conquista alguno de los torneos que todavía disputa. Si el club azul y amarillo obtiene un título que le otorga una plaza para la Libertadores y, además, permanece entre los tres primeros de la tabla anual, el cupo que ocupa por esa vía puede liberarse para otro equipo del campeonato.

Esto significa que un campeonato conseguido por Boca podría ampliar las posibilidades de clasificación para los clubes ubicados inmediatamente detrás del grupo que actualmente tiene asegurado el boleto.

Para la Banda Roja, que hoy se encuentra fuera de esos tres primeros puestos, la situación adquiere especial relevancia: todavía tiene la posibilidad de alcanzar la clasificación mediante su propia campaña, pero los movimientos en la distribución de los cupos pueden modificar el escenario.

Copa Libertadores y Copa Sudamericana

La Copa Sudamericana 2026 tiene una particularidad

Existe además una diferencia importante si el título que obtiene Boca es la Copa Sudamericana. En ese caso, además de liberar una plaza por la tabla anual bajo las condiciones correspondientes, Argentina puede incrementar la cantidad de equipos participantes en la siguiente edición de la Copa Libertadores.

El país pasaría de seis a siete representantes, tal como ocurrió con Lanús en 2025. En cambio, los títulos del Torneo Clausura o de la Copa Argentina tienen otra incidencia en la distribución de los lugares disponibles.