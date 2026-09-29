Un título de Boca podría ayudar a River a llegar a la Libertadores 2027: ¿le conviene que salga campeón?
El Xeneize continúa con posibilidades de conquistar cuatro competencias y, si obtiene una clasificación adicional al máximo torneo continental, podría liberar un cupo.
Boca atraviesa el tramo decisivo de la temporada con la posibilidad de pelear por cuatro títulos y, al mismo tiempo, una situación que también es seguida de cerca por River. El Xeneize todavía no aseguró su clasificación a la Copa Libertadores 2027, pero sus distintas vías para conseguirla pueden tener consecuencias sobre la tabla anual y beneficiar indirectamente al conjunto de Núñez.
El equipo de Rodolfo Arruabarrena viene de protagonizar una remontada ante Racing que le permitió avanzar a las semifinales de la Copa Argentina. Además, mantiene su participación en la Copa Sudamericana y continúa en la pelea por el Torneo Clausura.
La particularidad está en que un título del club de la Ribera podría modificar la distribución de los cupos argentinos para la Libertadores y generar una nueva posibilidad para los equipos que aparecen detrás de los puestos de clasificación directa.
¿Cómo está la Tabla Anual 2026 y dónde aparece River?
Actualmente, Boca ocupa el tercer puesto de la tabla anual con 47 puntos. Por delante aparecen Independiente Rivadavia, líder con 50 unidades, y Vélez, que suma 48. Argentinos Juniors se encuentra inmediatamente detrás del Xeneize, también con 47 puntos, aunque con una diferencia de gol que lo ubica por debajo.
Los tres primeros lugares otorgan actualmente la clasificación a la Copa Libertadores, por lo que Boca está consiguiendo de manera provisoria uno de esos boletos a través de la tabla acumulada. River, en cambio, aparece octavo con 42 puntos.
El Millonario está a cinco unidades del puesto de clasificación y tiene varios equipos por delante, por lo que sus posibilidades de ingresar por esta vía dependen de lo que ocurra en las fechas restantes. Por eso, además de intentar sumar por sus propios medios, el equipo de Núñez también observa qué sucede con los equipos que se encuentran por encima suyo.
¿Qué pasa si Boca consigue un título?
La situación puede cambiar si el rival de toda la vida conquista alguno de los torneos que todavía disputa. Si el club azul y amarillo obtiene un título que le otorga una plaza para la Libertadores y, además, permanece entre los tres primeros de la tabla anual, el cupo que ocupa por esa vía puede liberarse para otro equipo del campeonato.
Esto significa que un campeonato conseguido por Boca podría ampliar las posibilidades de clasificación para los clubes ubicados inmediatamente detrás del grupo que actualmente tiene asegurado el boleto.
Para la Banda Roja, que hoy se encuentra fuera de esos tres primeros puestos, la situación adquiere especial relevancia: todavía tiene la posibilidad de alcanzar la clasificación mediante su propia campaña, pero los movimientos en la distribución de los cupos pueden modificar el escenario.
La Copa Sudamericana 2026 tiene una particularidad
Existe además una diferencia importante si el título que obtiene Boca es la Copa Sudamericana. En ese caso, además de liberar una plaza por la tabla anual bajo las condiciones correspondientes, Argentina puede incrementar la cantidad de equipos participantes en la siguiente edición de la Copa Libertadores.
El país pasaría de seis a siete representantes, tal como ocurrió con Lanús en 2025. En cambio, los títulos del Torneo Clausura o de la Copa Argentina tienen otra incidencia en la distribución de los lugares disponibles.
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