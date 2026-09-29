Boca alcanzó una racha inédita: lleva diez goles consecutivos de futbolistas extranjeros
La remontada ante Racing no solo tuvo como protagonista al ecuatoriano Enner Valencia: el triplete del delantero extendió una particular seguidilla goleadora del Xeneize.
La espectacular remontada de Boca ante Racing por la Copa Argentina 2026 tuvo como principal protagonista a Enner Valencia, autor de un histórico hat-trick de cabeza. Sin embargo, la actuación del delantero ecuatoriano también permitió que el Xeneize alcanzara un registro particular: los últimos diez goles del equipo fueron convertidos por futbolistas extranjeros.
La racha se construyó a lo largo de varios partidos y tuvo protagonistas de distintas nacionalidades. El dato comenzó con Miguel Merentiel, continuó con Ángel Romero y Leandro Lozano, y llegó a su punto máximo con los tres tantos de Valencia frente a la Academia. El registro se volvió todavía más llamativo porque lleva más de 20 días sin que un jugador argentino convierta un gol con la camiseta azul y oro.
¿Cómo comenzó la racha de goles extranjeros en Boca?
El registro comenzó después de la clasificación ante Vélez por penales en la Copa Argentina, un partido que también quedó marcado por el reclamo del Fortín debido a la cantidad de futbolistas extranjeros convocados por el conjunto de la Ribera.
La seguidilla goleadora se inició con Miguel Merentiel, quien marcó el único tanto de Boca en el triunfo frente a San Pablo. Después llegó el turno de Ángel Romero, que convirtió dos goles, mientras que Enner Valencia también consiguió estrenarse en la red ante Central Córdoba.
La lista continuó con Leandro Lozano, autor de un tanto en el encuentro de vuelta ante el conjunto brasileño. El defensor uruguayo volvió a aparecer en el clásico frente a San Lorenzo, partido en el que también convirtió Merentiel.
El cierre de la racha hasta ese momento quedó en manos de Enner Valencia. El delantero ecuatoriano convirtió tres veces ante Racing y llevó la secuencia hasta los diez goles consecutivos anotados por extranjeros.
Valencia y una noche histórica ante Racing
El delantero ecuatoriano tuvo una participación determinante frente a Racing. Valencia ingresó desde el banco de suplentes y necesitó apenas 34 minutos en cancha para marcar tres goles, todos de cabeza. Su actuación le permitió meterse en una lista muy particular de futbolistas que consiguieron un triplete mediante esa vía.
Antes de Valencia, solamente cuatro jugadores habían logrado un hat-trick de cabeza con la camiseta azul y oro: Roberto Cherro, en 1934; Delfín Benítez Cáceres, en 1938; Jaime Sarlanga, en 1944; y Ricardo Gareca, en 1982.
Además, el ecuatoriano consiguió el triplete después de tocar la pelota apenas nueve veces durante sus 34 minutos en cancha, un dato que refleja la enorme efectividad que tuvo ante Racing.
El último antecedente de un jugador suplente de Boca que marcó tres goles había ocurrido en el Torneo Nacional de 1968. En aquella oportunidad, Miguel Alberto Nicolau ingresó en el entretiempo y convirtió por triplicado en el triunfo 8-0 sobre Huracán de Ingeniero White.
¿Cuándo fue el último gol de un argentino en Boca?
Para encontrar el último gol de un futbolista argentino con la camiseta de Boca hay que retroceder hasta el encuentro ante Gimnasia de Mendoza.
En ese partido, Kevin Zenón convirtió a los 38 minutos y estableció el último antecedente de un argentino en la actual racha. Poco después, el mediocampista dejó el club para continuar su carrera en Atlas.
Si se toma únicamente a los futbolistas argentinos que todavía permanecían en el plantel, el último en marcar había sido Alan Velasco, quien convirtió 20 minutos antes que Zenón en aquel encuentro.
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