Boca alcanzó una racha inédita: lleva diez goles consecutivos de futbolistas extranjeros

El cierre de la racha hasta ese momento quedó en manos de Enner Valencia. El delantero ecuatoriano convirtió tres veces ante Racing y llevó la secuencia hasta los diez goles consecutivos anotados por extranjeros.

Valencia y una noche histórica ante Racing

El delantero ecuatoriano tuvo una participación determinante frente a Racing. Valencia ingresó desde el banco de suplentes y necesitó apenas 34 minutos en cancha para marcar tres goles, todos de cabeza. Su actuación le permitió meterse en una lista muy particular de futbolistas que consiguieron un triplete mediante esa vía.

Antes de Valencia, solamente cuatro jugadores habían logrado un hat-trick de cabeza con la camiseta azul y oro: Roberto Cherro, en 1934; Delfín Benítez Cáceres, en 1938; Jaime Sarlanga, en 1944; y Ricardo Gareca, en 1982.

Además, el ecuatoriano consiguió el triplete después de tocar la pelota apenas nueve veces durante sus 34 minutos en cancha, un dato que refleja la enorme efectividad que tuvo ante Racing.

El último antecedente de un jugador suplente de Boca que marcó tres goles había ocurrido en el Torneo Nacional de 1968. En aquella oportunidad, Miguel Alberto Nicolau ingresó en el entretiempo y convirtió por triplicado en el triunfo 8-0 sobre Huracán de Ingeniero White.

¿Cuándo fue el último gol de un argentino en Boca?

Para encontrar el último gol de un futbolista argentino con la camiseta de Boca hay que retroceder hasta el encuentro ante Gimnasia de Mendoza.

En ese partido, Kevin Zenón convirtió a los 38 minutos y estableció el último antecedente de un argentino en la actual racha. Poco después, el mediocampista dejó el club para continuar su carrera en Atlas.

Si se toma únicamente a los futbolistas argentinos que todavía permanecían en el plantel, el último en marcar había sido Alan Velasco, quien convirtió 20 minutos antes que Zenón en aquel encuentro.