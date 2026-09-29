River y Boca tendrán hinchas visitantes en Córdoba: jugarán en el Kempes ante Belgrano e Instituto
La AFA dio luz verde para continuar con el regreso de los visitantes y los dos gigantes del fútbol argentino podrían contar con sus socios y simpatizantes.
El regreso del público visitante continúa avanzando en el fútbol argentino y ahora tendrá a River y Boca como protagonistas en Córdoba. Los dos equipos podrían jugar con sus hinchas en las tribunas del estadio Mario Alberto Kempes, aunque en el caso del Xeneize todavía resta una autorización de los organismos de seguridad.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) avaló la continuidad del plan que busca incorporar progresivamente a los simpatizantes visitantes en diferentes categorías y escenarios.
En ese contexto, Belgrano ya recibió la autorización para mudar su localía y enfrentar a River en el estadio mundialista cordobés, mientras que Instituto tomó una decisión similar para su partido frente a Boca. De esta manera, si se completan los trámites correspondientes, ambos equipos podrán tener el acompañamiento de sus hinchas fuera de Buenos Aires.
River podrá llevar casi 11.500 hinchas ante Belgrano
El partido entre Belgrano y River está previsto para el fin de semana del 18 de octubre, correspondiente a una nueva jornada del Torneo Clausura. El encuentro tendrá como escenario al Mario Alberto Kempes, luego de que el conjunto cordobés solicitara trasladar allí su localía.
La medida recibió el visto bueno del Cosedepro, el organismo encargado de la seguridad deportiva en la provincia de Córdoba. El objetivo es que el estadio pueda recibir a ambas parcialidades, algo que permitirá una presencia importante de hinchas riverplatenses.
De acuerdo con la información disponible, River tendría alrededor de 11.500 localidades destinadas a sus simpatizantes. Todavía no fueron confirmados oficialmente ni el precio definitivo de los tickets ni el mecanismo y la fecha en la que comenzará la venta. Como referencia, el valor podría ubicarse en torno a los 110.000 pesos, aunque ese monto todavía no fue oficializado.
Boca espera la autorización para enfrentar a Instituto
La situación de Boca es similar, aunque todavía falta un paso administrativo. Instituto recibirá al Xeneize el viernes 9 de octubre y decidió trasladar el encuentro al Kempes para aprovechar la mayor capacidad del estadio.
La cancha mundialista prácticamente duplica el aforo disponible respecto del escenario habitual de la Gloria, lo que facilita la posibilidad de organizar el partido con las dos parcialidades. En este caso, solo resta la aprobación de los organismos de seguridad, aunque las gestiones avanzan y el escenario aparece encaminado para que Boca pueda contar con sus hinchas.
Las localidades populares para los simpatizantes tendrían un valor estimado de 75.000 pesos, aunque tampoco fueron confirmados todavía los detalles de la venta ni la cantidad exacta de entradas que se pondrán a disposición.
El antecedente de Boca con público visitante
El club de la Ribera ya tuvo público visitante durante este Torneo Clausura. El antecedente más reciente se produjo en la quinta fecha, cuando visitó a Platense en el estadio Ciudad de Vicente López. Ahora, la posibilidad de jugar ante Instituto en el Kempes volvería a permitir que una importante cantidad de hinchas acompañe al equipo fuera de La Bombonera.
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