River y Boca tendrán hinchas visitantes en Córdoba: jugarán en el Kempes ante Belgrano e Instituto

De acuerdo con la información disponible, River tendría alrededor de 11.500 localidades destinadas a sus simpatizantes. Todavía no fueron confirmados oficialmente ni el precio definitivo de los tickets ni el mecanismo y la fecha en la que comenzará la venta. Como referencia, el valor podría ubicarse en torno a los 110.000 pesos, aunque ese monto todavía no fue oficializado.

Boca espera la autorización para enfrentar a Instituto

La situación de Boca es similar, aunque todavía falta un paso administrativo. Instituto recibirá al Xeneize el viernes 9 de octubre y decidió trasladar el encuentro al Kempes para aprovechar la mayor capacidad del estadio.

La cancha mundialista prácticamente duplica el aforo disponible respecto del escenario habitual de la Gloria, lo que facilita la posibilidad de organizar el partido con las dos parcialidades. En este caso, solo resta la aprobación de los organismos de seguridad, aunque las gestiones avanzan y el escenario aparece encaminado para que Boca pueda contar con sus hinchas.

Las localidades populares para los simpatizantes tendrían un valor estimado de 75.000 pesos, aunque tampoco fueron confirmados todavía los detalles de la venta ni la cantidad exacta de entradas que se pondrán a disposición.

El antecedente de Boca con público visitante

El club de la Ribera ya tuvo público visitante durante este Torneo Clausura. El antecedente más reciente se produjo en la quinta fecha, cuando visitó a Platense en el estadio Ciudad de Vicente López. Ahora, la posibilidad de jugar ante Instituto en el Kempes volvería a permitir que una importante cantidad de hinchas acompañe al equipo fuera de La Bombonera.