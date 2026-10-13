Boca recibió una noticia clave: la Justicia confirmó dónde se jugará la vuelta ante Vasco

Uno de los argumentos centrales para sostener la sede fue la cantidad de localidades que Vasco da Gama ya había comercializado. El club brasileño había vendido más de 46.000 entradas, por lo que cambiar el escenario a pocos días del encuentro podía generar dificultades logísticas y complicaciones para organizar el ingreso de los simpatizantes.

La cuestión también tuvo una dimensión vinculada con la seguridad pública. La presencia de ambas parcialidades, sumada a los antecedentes de enfrentamientos entre grupos de hinchas, llevó al tribunal a considerar que una modificación de último momento podía aumentar los riesgos durante los traslados y la evacuación del público.

En ese contexto, el juez consideró que los argumentos presentados por la concesionaria no tenían suficiente peso frente a las evaluaciones de los organismos encargados de la seguridad.