Boca recibió una noticia clave: la Justicia confirmó dónde se jugará la vuelta ante Vasco
El tribunal brasileño dejó sin efecto una resolución anterior y ordenó que el estadio esté disponible para la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana 2026.
Boca ya tiene un escenario definido para su visita a Vasco da Gama por la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana 2026. La Justicia brasileña resolvió que el encuentro del martes 20 de octubre se dispute en el estadio Maracaná, después de varios días de incertidumbre por una disputa entre el club carioca y la concesionaria encargada de administrar el histórico recinto de Río de Janeiro.
La resolución representa un paso importante para garantizar la organización del partido, que se jugará a las 21:30, hora local, según el fallo judicial. De esta manera, el equipo de Rodolfo Arruabarrena podrá preparar su visita con la expectativa de disputar la revancha en uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial.
El conflicto todavía podría tener nuevos capítulos, ya que la empresa que administra el estadio conserva la posibilidad de apelar la decisión. Sin embargo, por ahora, la Justicia ratificó la obligación de poner el Maracaná a disposición para el encuentro entre brasileños y argentinos.
El fallo judicial que confirmó el Maracaná para Vasco-Boca
La decisión fue firmada por el juez Joaquim Domingos de Almeida Neto y publicada durante esta mañana. El magistrado reconsideró una resolución previa y restableció una medida cautelar que garantizaba la utilización del estadio para el partido de vuelta.
El documento judicial estableció: "Reconsidero la decisión anterior y desestimo la medida cautelar solicitada, restableciendo la decisión dictada en el proceso de apelación que concedió la medida cautelar, ordenando a Fla-Flu Serviços S/A poner a disposición el Estádio Jornalista Mário Filho – Maracanã para el partido Vasco x Boca Juniors, el día 20 de octubre de 2026, a las 21:30 horas".
Uno de los argumentos centrales para sostener la sede fue la cantidad de localidades que Vasco da Gama ya había comercializado. El club brasileño había vendido más de 46.000 entradas, por lo que cambiar el escenario a pocos días del encuentro podía generar dificultades logísticas y complicaciones para organizar el ingreso de los simpatizantes.
La cuestión también tuvo una dimensión vinculada con la seguridad pública. La presencia de ambas parcialidades, sumada a los antecedentes de enfrentamientos entre grupos de hinchas, llevó al tribunal a considerar que una modificación de último momento podía aumentar los riesgos durante los traslados y la evacuación del público.
En ese contexto, el juez consideró que los argumentos presentados por la concesionaria no tenían suficiente peso frente a las evaluaciones de los organismos encargados de la seguridad.
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