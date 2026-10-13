Tabla Anual 2026: qué le queda a Boca, Independiente Rivadavia, Argentinos y Rosario Central

El principal inconveniente será la acumulación de compromisos. Además de la pelea por la tabla anual, el equipo continúa en carrera en las semifinales de la Copa Sudamericana y la Copa Argentina. El Superclásico de la fecha 15 sobresale entre los partidos pendientes, aunque los encuentros anteriores también serán determinantes.

Fecha 13: local frente a Talleres.

Fecha 14: visitante ante Independiente.

Fecha 15: local frente a River.

Fecha 16: local frente a Defensa y Justicia.

Argentinos Juniors: una oportunidad desperdiciada

El Bicho comparte la segunda posición con Boca, ambos con 51 puntos. Sin embargo, dejó pasar una oportunidad importante en la última jornada, cuando empató frente a Platense después de haber comenzado ganando el clásico.

El conjunto dirigido por Nicolás Diez estuvo cerca de quedarse con los tres puntos, pero el Calamar logró igualar y hasta tuvo posibilidades de llevarse la victoria. El cruce ante la Lepra mendocina aparece como uno de los partidos más importantes de su calendario.

Fecha 13: visitante ante Banfield.

Fecha 14: local frente a Independiente Rivadavia.

Fecha 15: visitante ante Atlético Tucumán.

Fecha 16: local frente a Huracán.

Ángel Di María agredeció el apoyo de los hinchas de Rosario Central.

Rosario Central se mete de lleno en la pelea

El Canalla fue el equipo que mejor aprovechó la última fecha. La goleada por 5-0 frente a Independiente Rivadavia, con Ángel Di María como una de las figuras, le permitió alcanzar los 50 puntos y quedar a solo dos unidades de la cima.

A diferencia de Boca, el conjunto rosarino no tiene otros torneos que le demanden esfuerzos en paralelo, una ventaja que puede resultar importante durante el cierre de la fase regular. El cierre contra Estudiantes de Río Cuarto, señalado en el calendario como un rival ya descendido, aparece como un compromiso favorable en la previa.

Fecha 13: visitante ante Atlético Tucumán.

Fecha 14: local frente a Huracán.

Fecha 15: visitante ante Sarmiento.

Fecha 16: local frente a Estudiantes de Río Cuarto.

Vélez perdió terreno y necesita reaccionar

El Fortín tenía la posibilidad de alcanzar a Independiente Rivadavia, pero cayó por 2-0 frente a Lanús y quedó con 49 puntos. La derrota le impidió aprovechar los resultados de sus competidores y lo obligará a recuperar terreno en las últimas cuatro jornadas.

En principio, el calendario de Vélez presenta cruces ante equipos que actualmente están lejos de los puestos de clasificación a los playoffs. No obstante, el tropiezo frente a Lanús demostró que no puede confiarse si pretende seguir en la pelea.

Fecha 13: local frente a Gimnasia de Mendoza.

Fecha 14: visitante ante Central Córdoba.

Fecha 15: local frente a San Lorenzo.

Fecha 16: visitante ante Unión.

Así está la Tabla Anual 2026