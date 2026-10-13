Tabla Anual 2026: qué le queda a Boca, Independiente Rivadavia, Argentinos y Rosario Central
A falta de cuatro fechas para el cierre de la fase regular del Torneo Clausura, cinco equipos mantienen sus aspiraciones en la pelea por los primeros puestos.
La lucha por la Tabla Anual del fútbol argentino entra en su tramo decisivo. Con apenas cuatro jornadas por disputar en la fase regular del Torneo Clausura 2026, Independiente Rivadavia se mantiene en lo más alto con 52 puntos, aunque la diferencia con sus perseguidores es mínima y todavía hay varios equipos con posibilidades de quedarse con un lugar privilegiado de cara a la próxima temporada.
Boca y Argentinos Juniors suman 51 unidades, Rosario Central llegó a los 50 después de una goleada contundente y Vélez quedó con 49 tras perder frente a Lanús. En este escenario, el fixture de cada candidato puede convertirse en un factor determinante para definir las posiciones finales.
Independiente Rivadavia: el líder necesita recuperarse
La Lepra mendocina continúa en la cima con 52 puntos, pero sufrió un golpe importante en la última jornada. El equipo dirigido por Alfredo Berti cayó por 5-0 ante Rosario Central y, además, perdió por expulsión a su goleador Alex Arce.
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Fecha 13: local frente a Tigre.
Fecha 14: visitante ante Argentinos Juniors.
Fecha 15: local frente a Banfield.
Fecha 16: visitante ante Gimnasia de Mendoza.
El próximo encuentro será importante para recuperar confianza y sostener la ventaja sobre sus perseguidores. Tigre, que viene de perder ante Banfield, necesita sumar para acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs. Después, afrontará un compromiso directo frente a Argentinos, que podría tener un impacto decisivo en la definición de la tabla anual.
Boca: un calendario complicado entre varias competencias
El Xeneize ocupa el segundo puesto con 51 unidades, aunque el empate ante Instituto dejó sensaciones negativas por el desarrollo del partido. A ese resultado se sumó la lesión muscular de Leandro Paredes, una preocupación para el cuerpo técnico encabezado por Rodolfo Arruabarrena.
El principal inconveniente será la acumulación de compromisos. Además de la pelea por la tabla anual, el equipo continúa en carrera en las semifinales de la Copa Sudamericana y la Copa Argentina. El Superclásico de la fecha 15 sobresale entre los partidos pendientes, aunque los encuentros anteriores también serán determinantes.
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Fecha 13: local frente a Talleres.
Fecha 14: visitante ante Independiente.
Fecha 15: local frente a River.
Fecha 16: local frente a Defensa y Justicia.
Argentinos Juniors: una oportunidad desperdiciada
El Bicho comparte la segunda posición con Boca, ambos con 51 puntos. Sin embargo, dejó pasar una oportunidad importante en la última jornada, cuando empató frente a Platense después de haber comenzado ganando el clásico.
El conjunto dirigido por Nicolás Diez estuvo cerca de quedarse con los tres puntos, pero el Calamar logró igualar y hasta tuvo posibilidades de llevarse la victoria. El cruce ante la Lepra mendocina aparece como uno de los partidos más importantes de su calendario.
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Fecha 13: visitante ante Banfield.
Fecha 14: local frente a Independiente Rivadavia.
Fecha 15: visitante ante Atlético Tucumán.
Fecha 16: local frente a Huracán.
Rosario Central se mete de lleno en la pelea
El Canalla fue el equipo que mejor aprovechó la última fecha. La goleada por 5-0 frente a Independiente Rivadavia, con Ángel Di María como una de las figuras, le permitió alcanzar los 50 puntos y quedar a solo dos unidades de la cima.
A diferencia de Boca, el conjunto rosarino no tiene otros torneos que le demanden esfuerzos en paralelo, una ventaja que puede resultar importante durante el cierre de la fase regular. El cierre contra Estudiantes de Río Cuarto, señalado en el calendario como un rival ya descendido, aparece como un compromiso favorable en la previa.
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Fecha 13: visitante ante Atlético Tucumán.
Fecha 14: local frente a Huracán.
Fecha 15: visitante ante Sarmiento.
Fecha 16: local frente a Estudiantes de Río Cuarto.
Vélez perdió terreno y necesita reaccionar
El Fortín tenía la posibilidad de alcanzar a Independiente Rivadavia, pero cayó por 2-0 frente a Lanús y quedó con 49 puntos. La derrota le impidió aprovechar los resultados de sus competidores y lo obligará a recuperar terreno en las últimas cuatro jornadas.
En principio, el calendario de Vélez presenta cruces ante equipos que actualmente están lejos de los puestos de clasificación a los playoffs. No obstante, el tropiezo frente a Lanús demostró que no puede confiarse si pretende seguir en la pelea.
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Fecha 13: local frente a Gimnasia de Mendoza.
Fecha 14: visitante ante Central Córdoba.
Fecha 15: local frente a San Lorenzo.
Fecha 16: visitante ante Unión.
Así está la Tabla Anual 2026
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