Por qué Darío Giordano puso en duda las circunstancias de la muerte de Romina Yan
En su extenso descargo, Darío Giordano -padre de Valentín Yankelevich- negó haber sido violento con sus hijos y sembró dudas sobre la partida de la actriz.
La acusación pública de Valentín Yankelevich contra su padre, Darío Giordano, generó una enorme repercusión. En una entrevista con la periodista Tatiana Schapiro, el joven reveló haber sufrido violencia física y verbal junto a su hermano tras la trágica muerte de Romina Yan.
En respuesta a estas graves declaraciones, Giordano envió un comunicado de prensa al periodista Ángel de Brito rechazando en forma rotunda los hechos denunciados y defendiendo su postura, al mismo tiempo que puso en duda las circunstancias de la muerte de la reconocida actriz de Chiquititas.
Por qué Darío Giordano puso en duda las circunstancias de la muerte de Romina Yan
En medio de su defensa pública, Giordano escribió: "Durante todos estos años elegí mantener mi vida familiar en la intimidad. Nunca quise convertir nuestro dolor en un espectáculo público, porque siempre entendí que mis hijos necesitaban preservar sus recuerdos, sus sentimientos y su historia. Aún cuando en el dolor tuve que entender que la historia no era como yo la había vivido. Entre otras cosas, nunca pudimos entender con claridad que paso aquel 28 de septiembre de 2010".
Cabe señalar que Romina Yan falleció a sus 36 años tras sufrir un paro cardiorrespiratorio no traumático, también conocido como muerte súbita. El trágico episodio ocurrió al salir de su rutina habitual de entrenamiento en un gimnasio de la zona de la localidad bonaerense de San Isidro.
Tras descompensarse en la vía pública, fue trasladada de urgencia al Hospital Central de San Isidro por un amigo que se encontraba con ella. A pesar de las maniobras de reanimación que le realizaron durante cerca de 50 minutos en la guardia médica, no lograron reanimarla.
Justamente por ello, causó sorpresa que Giordano pusiera en duda las circunstancias alrededor de la muerte de la actriz. Aunque en el texto no profundiza con detalles ni brinda una teoría específica sobre lo ocurrido, quien fuera esposo de Romina Yan sugiere la falta de una explicación o comprensión completa por parte del entorno familiar respecto a la causa exacta y repentina del deceso de la artista en ese momento.
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