Piero Maza dirigirá a Boca por tercera vez consecutiva en la Bombonera: cómo le fue

Wilfrido Báez recibió la tarjeta roja directa a los 45 minutos del primer tiempo, mientras que Dairon Mosquera fue expulsado por doble amonestación a los 24 minutos de la segunda parte. Las dos sanciones tuvieron un impacto en el desarrollo del encuentro, aunque fueron consideradas justificadas.

¡RECOLETA SE QUEDÓ CON NUEVE JUGADORES!Mosquera cometió esta falta sobre Flores, estando amonestado, y vio la roja de Piero Maza en el partido ante Boca.CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS#Sudamericana https://t.co/kBNd6yUb7l — DSPORTS (@DSports) August 11, 2026

Sin embargo, durante ese partido también se produjo una situación reglamentaria curiosa que pasó inadvertida para buena parte de los espectadores: Boca realizó el saque inicial en los dos tiempos. El detalle llamó la atención posteriormente, aunque no tuvo consecuencias deportivas determinantes.

vs. San Pablo

El siguiente antecedente fue el cruce frente a San Pablo, también en la Bombonera. Allí, Maza protagonizó una acción que pudo haber perjudicado al conjunto brasileño y beneficiado al Xeneize. Durante un fuerte enfrentamiento entre Domingos Duarte y Leandro Paredes, el árbitro decidió expulsar al defensor portugués. No obstante, la intervención del VAR permitió revisar la jugada y corregir la decisión inicial.

EL VAR ANULÓ LA ROJA DE SAO PAULO ANTE BOCAPiero Maza había expulsado a Domingos Duarte con roja directa, pero el VAR anuló la tarjeta.CONMEBOL #Sudamericana https://t.co/kCYg5mEq0v — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 9, 2026

Después de observar nuevamente la acción, el juez chileno revirtió la expulsión y evitó que San Pablo quedara en inferioridad numérica por una sanción equivocada. A pesar de ese error, el partido no terminó marcado por otras decisiones arbitrales de gravedad, aunque fue un encuentro intenso que por momentos presentó dificultades para controlar.

El historial completo de Piero Maza dirigiendo al Xeneize

El encuentro frente a Vasco da Gama será la sexta ocasión en la que Piero Maza estará al frente de un partido de Boca. Hasta el momento, el equipo argentino nunca perdió durante los 90 minutos en los encuentros que disputó bajo su arbitraje.

La primera vez que el chileno dirigió al Xeneize fue en 2022, durante la fase de grupos de la Copa Libertadores. En aquella oportunidad, se impuso por 1-0 ante Deportivo Cali, en un partido que le permitió sumar una victoria importante en el certamen continental. Dos años más tarde, volvió a cruzarse con el conjunto argentino, esta vez en la Copa Sudamericana. El árbitro fue designado para el encuentro frente a Nacional de Potosí, disputado en Bolivia, que terminó igualado sin goles.

Sin embargo, uno de los antecedentes más recordados corresponde a 2025, cuando dirigió el encuentro entre Boca y Alianza Lima por la segunda fase previa de la Copa Libertadores. Aquel compromiso terminó con un triunfo xeneize por 2-1, pero el resultado no alcanzó para conseguir la clasificación. La serie se definió mediante una tanda de penales que favoreció al conjunto peruano, entonces dirigido por Néstor Raúl Gorosito.