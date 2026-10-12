Buscan voluntarios para vivir gratis en San Juan con gastos de comida incluidos: la única condición que piden
Con una permanencia mínima de dos semanas, quienes participen tendrán la oportunidad de recorrer los atractivos turísticos y los paisajes de la provincia.
El turismo sustentable y las experiencias de intercambio cultural siguen sumando adeptos en el país. En la localidad de Angaco, provincia de San Juan, una finca vitivinícola abrió una convocatoria para recibir voluntarios dispuestos a colaborar en tareas rurales y de mantenimiento a cambio de hospedaje y alimentación.
La propuesta, difundida a través de la red global Workaway, combina la producción de vid y cultivos de estación con el enoturismo, la gastronomía regional y proyectos de sustentabilidad. Quienes se sumen trabajarán junto a la propietaria del lugar y a un encargado con más de una década de trayectoria en la finca, aprendiendo sobre los procesos agrícolas y la dinámica del campo.
Cuáles son los trabajos a realizar en el viñedo de San Juan
Entre las principales laboras a realizar se destacan:
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Asistencia en el campo: Apoyo en las labores habituales de los viñedos y en los cultivos de temporada.
Mantenimiento verde: Tareas de jardinería, poda y cuidado general de las plantas del predio.
Obras y reparaciones: Colaboración en trabajos de carpintería, pequeñas construcciones y arreglo de instalaciones.
Ambientación de espacios: Ayuda en la decoración, orden y puesta a punto de los diferentes ambientes.
Producción artesanal: Elaboración de artesanías y participación en iniciativas de diseño creativo.
Atención y turismo: Asistencia en la recepción de visitantes y en las tareas vinculadas a la hospitalidad rural.
Desde el establecimiento remarcan que no se trata de una estadía de descanso tradicional.
Los participantes deben comprometerse con las horas de trabajo acordadas y encargarse de la preparación de sus propios alimentos, convirtiendo la vivencia en un verdadero intercambio de trabajo y aprendizaje en un entorno natural lejos del ritmo urbano.
¿Cuáles son los requisitos y cómo postularse?
Para participar de esta experiencia rural es necesario ser mayor de 23 años y garantizar una estadía mínima de 14 días. La finca mantiene pautas claras para la convivencia, restringiendo el uso de drogas y el consumo desmedido de alcohol durante la permanencia.
Como valor agregado, la propuesta fomenta la práctica de lenguas extranjeras, ya que la dueña habla español y maneja un inglés intermedio.
Las postulaciones se gestionan directamente a través del perfil del proyecto en Workaway, canal donde los aspirantes pueden coordinar las fechas de su viaje y conocer todos los detalles sobre el alojamiento y las labores a realizar.
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