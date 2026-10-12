Buscan voluntarios para vivir gratis en San Juan con gastos de comida incluidos: la única condición que piden

¿Cuáles son los requisitos y cómo postularse?

Para participar de esta experiencia rural es necesario ser mayor de 23 años y garantizar una estadía mínima de 14 días. La finca mantiene pautas claras para la convivencia, restringiendo el uso de drogas y el consumo desmedido de alcohol durante la permanencia.

Como valor agregado, la propuesta fomenta la práctica de lenguas extranjeras, ya que la dueña habla español y maneja un inglés intermedio.

Las postulaciones se gestionan directamente a través del perfil del proyecto en Workaway, canal donde los aspirantes pueden coordinar las fechas de su viaje y conocer todos los detalles sobre el alojamiento y las labores a realizar.