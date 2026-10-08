Boca recordó a Miguel Ángel Russo a un año de su muerte: el emotivo homenaje al DT
El Xeneize publicó mensajes en sus redes sociales para recordar al entrenador que llevó al club a conquistar la Copa Libertadores 2007 y que murió mientras todavía era el técnico del equipo.
Boca volvió a recordar a Miguel Ángel Russo en una fecha cargada de emoción para todo el mundo xeneize. Este jueves 8 de octubre se cumple un año de la muerte del entrenador, y el club decidió homenajearlo a través de sus redes sociales con distintos mensajes y un video que repasa algunos de los momentos más importantes de su paso por la institución.
Russo falleció el 8 de octubre de 2025, cuando todavía ocupaba el cargo de entrenador de Boca. Su vínculo con el club había trascendido ampliamente lo deportivo y, durante sus diferentes etapas, consiguió construir una relación especial con los hinchas, los jugadores y especialmente con Juan Román Riquelme.
A doce meses de su partida, el club que preside el máximo ídolo, mandatario que lo eligió en dos oportunidades para el cargo, eligió mantener vivo su recuerdo con imágenes de sus momentos más importantes y frases que resumen el cariño que todavía existe por el entrenador.
El emotivo mensaje de Boca para Miguel Russo
La primera publicación realizada por las cuentas oficiales del club estuvo acompañada por un video que reúne distintas imágenes de Russo durante su trayectoria en Boca. Allí aparecen momentos relacionados con sus equipos, los festejos y también su vínculo con diferentes protagonistas de la institución. "Siempre habrá pintada una bandera con los colores que hiciste vivir", fue el mensaje elegido por el Xeneize para acompañar el homenaje.
Las imágenes muestran a un Russo sonriente, una de las características que más recuerdan los hinchas, además de escenas vinculadas con la conquista continental y su relación con Riquelme. El video buscó repasar una historia que tuvo diferentes capítulos y que quedó especialmente marcada por la Copa Libertadores 2007.
La segunda publicación también tuvo un fuerte contenido emocional. "Amor con amor se paga. Miguel eterno", escribió Boca junto a una gráfica en la que se puede leer: "Siempre en nuestros corazones". El mensaje del club llegó exactamente un año después de la muerte del entrenador, quien hasta sus últimos días mantuvo su deseo de continuar al frente del equipo.
Miguel Ángel Russo y una historia especial con Boca
El paso de Russo por Boca tuvo tres etapas, aunque su nombre quedó inevitablemente asociado con uno de los títulos internacionales más importantes de la historia reciente del club. En 2007, el entrenador condujo al equipo que conquistó la sexta Libertadores. Aquel plantel tenía a Riquelme como una de sus grandes figuras y terminó levantando el trofeo continental después de una campaña que todavía permanece en la memoria de los hinchas.
Muchos años después, Russo regresó al club. Y no en una, sino en dos oportunidades. Su primera vuelta fue una de las primeras decisiones importantes tomadas por Román cuando asumió un rol dirigencial. El ídolo siempre había mantenido una relación cercana con el entrenador y entendía que su historia en el club de la Ribera merecía otro capítulo.
Luego, lo fue a buscar cuando estaba en San Lorenzo y su estado se salud iba en declive. El equipo de Fernando Gago había quedado afuera de todo y Miguelo volvió a aceptar el reto de dirigir a uno de los clubes más grandes del país en el Mundial de Clubes 2025. Semanas más tarde, dejó el plano terrenal dejando a Claudio Úbeda, su ayudante, como entrenador principal.
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