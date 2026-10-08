Boca recordó a Miguel Ángel Russo a un año de su muerte: el emotivo homenaje al DT

La segunda publicación también tuvo un fuerte contenido emocional. "Amor con amor se paga. Miguel eterno", escribió Boca junto a una gráfica en la que se puede leer: "Siempre en nuestros corazones". El mensaje del club llegó exactamente un año después de la muerte del entrenador, quien hasta sus últimos días mantuvo su deseo de continuar al frente del equipo.

Miguel Ángel Russo y una historia especial con Boca

El paso de Russo por Boca tuvo tres etapas, aunque su nombre quedó inevitablemente asociado con uno de los títulos internacionales más importantes de la historia reciente del club. En 2007, el entrenador condujo al equipo que conquistó la sexta Libertadores. Aquel plantel tenía a Riquelme como una de sus grandes figuras y terminó levantando el trofeo continental después de una campaña que todavía permanece en la memoria de los hinchas.

Muchos años después, Russo regresó al club. Y no en una, sino en dos oportunidades. Su primera vuelta fue una de las primeras decisiones importantes tomadas por Román cuando asumió un rol dirigencial. El ídolo siempre había mantenido una relación cercana con el entrenador y entendía que su historia en el club de la Ribera merecía otro capítulo.

Luego, lo fue a buscar cuando estaba en San Lorenzo y su estado se salud iba en declive. El equipo de Fernando Gago había quedado afuera de todo y Miguelo volvió a aceptar el reto de dirigir a uno de los clubes más grandes del país en el Mundial de Clubes 2025. Semanas más tarde, dejó el plano terrenal dejando a Claudio Úbeda, su ayudante, como entrenador principal.