Boca recupera a Alan Velasco: la pieza que Claudio Úbeda tendrá a mano para recibir a Racing

alan velasco 1

En paralelo, la competencia interna también suma otro capítulo importante con la figura de Edinson Cavani, quien empuja desde atrás con la intención de recuperar un lugar trascendente en las instancias más determinantes del torneo. El bajo rendimiento de Milton Giménez alimenta esa posibilidad, aunque la definición de los roles ofensivos quedará sujeta a la evolución de la semana y a cómo el DT planifique el partido frente a un rival que llega con mucho ritmo.

Más allá de las dudas, Boca celebra una recuperación clave. Velasco ya mostró su capacidad de impacto -como en su primer gol ante Independiente Rivadavia- y su regreso le da al Xeneize una herramienta más para encarar un cruce cargado de tensión, donde cada detalle puede inclinar la balanza. El objetivo ahora es claro: que complete todos los trabajos sin inconvenientes y llegue listo para volver a ponerse la camiseta azul y oro en un duelo que promete ser electrizante.