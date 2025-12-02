Boca recupera a Alan Velasco: la pieza que Claudio Úbeda tendrá a mano para recibir a Racing
El extremo dejó atrás su lesión de rodilla y trabajará a la par del plantel, justo cuando Palacios llega tocado y el DT necesita alternativas para encarar las semifinales.
Boca inició la semana con una noticia que mueve el tablero de Claudio Úbeda: Alan Velasco quedó totalmente recuperado de la distensión en la rodilla derecha que lo dejó fuera de las canchas durante casi dos meses y regresará a los entrenamientos con normalidad.
La vuelta del ex-Independiente se produce en el momento justo, cuando el Xeneize ajusta detalles para la semifinal del Torneo Clausura 2025 frente a Racing y el entrenador necesita opciones confiables en un sector de la cancha que llega condicionado por las molestias físicas de Carlos Palacios.
Tras la victoria sobre Argentinos Juniors, el Sifón tomó la decisión de preservar a Velasco pese a que ya estaba clínicamente en condiciones de reaparecer, entendiendo que la falta de ritmo podía jugarle en contra en un partido decisivo. Ahora, con una semana de trabajo por delante, buscará que el atacante atraviese todas las prácticas sin contratiempos, incluido el ensayo formal del jueves, donde se evaluará su respuesta futbolística y su posibilidad de sumar minutos el fin de semana.
Su reaparición coincide con un escenario particular: Palacios terminó golpeado y lejos de su mejor versión, mientras que Ander Herrera también arrastra molestias y será evaluado día a día. Aunque Úbeda se caracterizó en esta etapa por sostener la misma estructura titular, la recuperación de Velasco abre un interrogante lógico de cara a la semifinal.
No parece probable que sea titular tras perderse siete encuentros consecutivos, pero sí aparece como una variante capaz de aportar desequilibrio en el tramo final del partido, especialmente considerando su buena adaptación al esquema y su explosión en el uno contra uno.
En paralelo, la competencia interna también suma otro capítulo importante con la figura de Edinson Cavani, quien empuja desde atrás con la intención de recuperar un lugar trascendente en las instancias más determinantes del torneo. El bajo rendimiento de Milton Giménez alimenta esa posibilidad, aunque la definición de los roles ofensivos quedará sujeta a la evolución de la semana y a cómo el DT planifique el partido frente a un rival que llega con mucho ritmo.
Más allá de las dudas, Boca celebra una recuperación clave. Velasco ya mostró su capacidad de impacto -como en su primer gol ante Independiente Rivadavia- y su regreso le da al Xeneize una herramienta más para encarar un cruce cargado de tensión, donde cada detalle puede inclinar la balanza. El objetivo ahora es claro: que complete todos los trabajos sin inconvenientes y llegue listo para volver a ponerse la camiseta azul y oro en un duelo que promete ser electrizante.
