Los convocados de Boca para el duelo clave ante Universidad Católica por la Copa Libertadores

Un retorno clave y la gran sorpresa en el banco

En medio de las malas noticias, Úbeda recibió una bocanada de aire fresco en la ofensiva. Miguel Merentiel forma parte de la lista de convocados. El delantero uruguayo aceleró los plazos de rehabilitación de su desgarro en el sóleo y, aunque no está para los 90 minutos, ocupará un lugar entre los relevos listo para ingresar si el partido lo requiere.

Por otra parte, la gran sorpresa de la nómina es la reaparición de Agustín Martegani. El volante zurdo ex-San Lorenzo no suma minutos de manera oficial desde febrero de 2025, pero la urgencia del plantel y la escasez de variantes obligaron al entrenador a sumarlo a la concentración para tener una alternativa más en el banco de suplentes. También dice presente el juvenil Tomás Aranda, recientemente destacado por su citación con la delegación nacional.

Los convocados de Boca para enfrentar a Universidad Católica

Arqueros : Leandro Brey y Javier García.

: Leandro Brey y Javier García. Defensores : Marcelo Weigandt, Juan Barinaga, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco y Malcom Braida.

: Marcelo Weigandt, Juan Barinaga, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco y Malcom Braida. Volantes : Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Ander Herrera, Kevin Zenón y Agustín Martegani.

: Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Ander Herrera, Kevin Zenón y Agustín Martegani. Delanteros: Alan Velasco, Tomás Aranda, Exequiel Zeballos, Lucas Janson, Ángel Romero, Miguel Merentiel y Milton Giménez.

La posible formación de Boca

Teniendo en cuenta lo que paró en la última práctica, Boca podría formar con Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Milton Delgado, Leandro Paredes; Tomás Aranda; Exequiel Zeballos y Milton Giménez.