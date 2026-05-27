Los convocados de Boca para el duelo clave ante Universidad Católica por la Copa Libertadores
El Xeneize está obligado a ganar para seguir con vida en el certamen y no ir a la Sudamericana. El encuentro será este jueves a las 21:30.
Este jueves, a partir de las 21:30, Boca recibirá a Universidad Católica en La Bombonera por la sexta y última fecha del Grupo E de la Copa Libertadores 2026. El contexto no da margen para la especulación: el Xeneize está obligado a ganar para sellar su clasificación a los octavos de final y evitar el sinsabor de caer relegado a los playoffs de la Copa Sudamericana.
Para este duelo trascendental, el director técnico Claudio Úbeda entregó la lista de concentrados con un panorama complejo, marcado por ausencias de peso, un regreso esperado y una sorpresa de último momento.
Los convocados de Boca para el duelo clave ante Universidad Católica por la Copa Libertadores
El cuerpo técnico debió armar la nómina haciendo malabares debido a una alarmante cantidad de bajas por lesiones y suspensiones:
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La delantera, diezmada: Adam Bareiro, Edinson Cavani y Carlos Palacios no lograron recuperarse a tiempo de sus respectivos problemas físicos y quedaron completamente descartados.
El mediocampo y la defensa, castigados: Santiago Ascacíbar se perderá el encuentro al tener que cumplir su segunda fecha de suspensión (tras ver la tarjeta roja ante Barcelona en la cuarta jornada). En tanto, Ayrton Costa tampoco podrá ser de la partida por acumulación de tarjetas amarillas.
Un retorno clave y la gran sorpresa en el banco
En medio de las malas noticias, Úbeda recibió una bocanada de aire fresco en la ofensiva. Miguel Merentiel forma parte de la lista de convocados. El delantero uruguayo aceleró los plazos de rehabilitación de su desgarro en el sóleo y, aunque no está para los 90 minutos, ocupará un lugar entre los relevos listo para ingresar si el partido lo requiere.
Por otra parte, la gran sorpresa de la nómina es la reaparición de Agustín Martegani. El volante zurdo ex-San Lorenzo no suma minutos de manera oficial desde febrero de 2025, pero la urgencia del plantel y la escasez de variantes obligaron al entrenador a sumarlo a la concentración para tener una alternativa más en el banco de suplentes. También dice presente el juvenil Tomás Aranda, recientemente destacado por su citación con la delegación nacional.
Los convocados de Boca para enfrentar a Universidad Católica
- Arqueros: Leandro Brey y Javier García.
- Defensores: Marcelo Weigandt, Juan Barinaga, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco y Malcom Braida.
- Volantes: Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Ander Herrera, Kevin Zenón y Agustín Martegani.
- Delanteros: Alan Velasco, Tomás Aranda, Exequiel Zeballos, Lucas Janson, Ángel Romero, Miguel Merentiel y Milton Giménez.
La posible formación de Boca
Teniendo en cuenta lo que paró en la última práctica, Boca podría formar con Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Milton Delgado, Leandro Paredes; Tomás Aranda; Exequiel Zeballos y Milton Giménez.
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