Boca restaurará el histórico cuadro de Quinquela Martín en la Bombonera: cuánto podría valer

Los trabajos también incluyen la recuperación de parte del mármol original del ingreso y el retiro de distintas placas conmemorativas que actualmente ocupan espacio en las paredes. Según la decisión adoptada, aquellas que no sean consideradas de valor histórico serán conservadas, aunque dejarán de formar parte de la decoración principal.

Cuánto podría valer el cuadro de Quinquela Martín

La dimensión artística y patrimonial de la pintura también se refleja en su posible valor económico, aunque desde Boca no existe ninguna intención de desprenderse de ella. Especialistas en antigüedades y tasadores consultados por Infobae señalaron que una obra de Quinquela Martín de dimensiones similares, alrededor de 7 por 5 metros, podría alcanzar una base de subasta de entre 15.000 y 20.000 dólares.

En galerías dedicadas al arte argentino moderno y contemporáneo también pueden encontrarse pinturas del artista con valores estimados de entre 30.000 y 45.000 dólares, especialmente aquellas que guardan similitudes con el estilo y la temática de la obra ubicada en la Bombonera.

Sin embargo, el valor de la pintura que pertenece al patrimonio de Boca es difícil de establecer únicamente a partir de una cotización de mercado. Su vínculo con la historia del club, el estadio y el propio Quinquela Martín le otorga una importancia que excede ampliamente cualquier eventual precio de venta. De hecho, especialistas consultados consideran que, por sus características y su valor histórico, la obra podría alcanzar una cifra millonaria si alguna vez fuera puesta en consideración.

Eso, de todos modos, no forma parte de los planes de Boca. La intención es conservarla en el lugar privilegiado que ocupa dentro de la Bombonera y recuperar una pieza que forma parte de la identidad del estadio desde hace más de ocho décadas.