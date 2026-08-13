Boca restaurará el histórico cuadro de Quinquela Martín en la Bombonera: cuánto podría valer
La obra fue pintada en 1941 para el hall del estadio y será sometida a un proceso de conservación después de más de 20 años: todos los detalles.
Boca restaurará el histórico cuadro de Benito Quinquela Martín que ocupa un lugar central en el hall de la Bombonera. La obra, considerada una pieza fundamental del patrimonio del estadio, será sometida a un nuevo proceso de conservación después de más de dos décadas sin una intervención de estas características.
La decisión se tomó en el marco de la refacción estructural del sector principal de Brandsen 805. Mientras avanzan los trabajos, la pintura del reconocido artista nacido en La Boca ya fue cubierta para protegerla y posteriormente será tratada por especialistas en conservación.
La obra fue realizada en 1941 sobre 14 paneles de aglomerado de madera y fue creada especialmente para la inauguración del hall principal del estadio Alberto J. Armando, que en aquel momento todavía no llevaba esa denominación. Con el paso de los años, la pintura sufrió diferentes deterioros producto del movimiento habitual de un estadio, la acumulación de polvo y tierra y la aplicación de un barniz que no resultó adecuado para su preservación. Todo eso provocó oscurecimiento, agrietamientos y deformaciones en la superficie.
La última restauración integral se había realizado en 2002 y demandó más de cinco meses de trabajo. En aquella oportunidad se llevaron adelante análisis químicos, tareas de limpieza mecánica y la consolidación de la capa pictórica mediante un adhesivo termoplástico, además de otras intervenciones destinadas a preservar la obra. Ahora, el objetivo será recuperar nuevamente su estado y garantizar su conservación durante los próximos años.
La pintura lleva el nombre de “El origen de la bandera de Boca” y representa una parte importante de la historia del club y del barrio en el que se encuentra ubicado el estadio. Además de los trabajos de conservación, la dirigencia planea modificar la iluminación del sector para que la obra pueda apreciarse mejor una vez finalizada la renovación del hall.
Los trabajos también incluyen la recuperación de parte del mármol original del ingreso y el retiro de distintas placas conmemorativas que actualmente ocupan espacio en las paredes. Según la decisión adoptada, aquellas que no sean consideradas de valor histórico serán conservadas, aunque dejarán de formar parte de la decoración principal.
Cuánto podría valer el cuadro de Quinquela Martín
La dimensión artística y patrimonial de la pintura también se refleja en su posible valor económico, aunque desde Boca no existe ninguna intención de desprenderse de ella. Especialistas en antigüedades y tasadores consultados por Infobae señalaron que una obra de Quinquela Martín de dimensiones similares, alrededor de 7 por 5 metros, podría alcanzar una base de subasta de entre 15.000 y 20.000 dólares.
En galerías dedicadas al arte argentino moderno y contemporáneo también pueden encontrarse pinturas del artista con valores estimados de entre 30.000 y 45.000 dólares, especialmente aquellas que guardan similitudes con el estilo y la temática de la obra ubicada en la Bombonera.
Sin embargo, el valor de la pintura que pertenece al patrimonio de Boca es difícil de establecer únicamente a partir de una cotización de mercado. Su vínculo con la historia del club, el estadio y el propio Quinquela Martín le otorga una importancia que excede ampliamente cualquier eventual precio de venta. De hecho, especialistas consultados consideran que, por sus características y su valor histórico, la obra podría alcanzar una cifra millonaria si alguna vez fuera puesta en consideración.
Eso, de todos modos, no forma parte de los planes de Boca. La intención es conservarla en el lugar privilegiado que ocupa dentro de la Bombonera y recuperar una pieza que forma parte de la identidad del estadio desde hace más de ocho décadas.
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