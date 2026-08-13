"Lo correcto hubiera sido...": la respuesta de Claudia Villafañe sobre su candidatura en Boca

Qué dijo Claudia Villafañe sobre Boca y Juan Román Riquelme

Al ser consultada en La Cocina Rebelde, programa del que participa, Claudia volvió a negar una posible candidatura en el "Xeneize" y tuvo palabras de aliento para el actual presidente, Juan Román Riquelme. “Le agradezco a Román el trato que tiene con mis hijas en el club, porque ellas van a la cancha y disfrutan un montón”, expresó.

“Me encantaría que Boca saliera adelante con quien sea, que se juntaran un montón de distintas personas para que saquen a Boca adelante, pero yo no soy la persona indicada para eso”, cerró Villafañe.