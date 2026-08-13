"Lo correcto hubiera sido...": la respuesta de Claudia Villafañe sobre su candidatura en Boca
A través de un contundente comunicado, la empresaria cruzó las versiones periodísticas difundidas en las últimas horas y hasta envió un mensaje a Riquelme.
La empresaria Claudia Villafañe salió al cruce de las versiones periodísticas que en las últimas horas la vincularon con la política institucional de Boca. A través de un mensaje difundido en su cuenta oficial de Instagram, desmintió de manera categórica los rumores sobre una supuesta postulación.
"La información que se dio ayer en Puro Show sobre mi supuesta candidatura a la vicepresidencia del Club Atlético Boca Juniors es FALSA", expresó de inicio, utilizando tipografía destacada para marcar la tajante negativa ante los trascendidos que habían comenzado a circular en distintos medios y redes sociales.
En el mismo texto, Villafañe cuestionó el tratamiento informativo que recibió el tema por parte del ciclo televisivo y lamentó la falta de rigor profesional previo a la emisión de la noticia. "Es una pena tener que salir a desmentir una noticia cuando, antes de darla públicamente lo correcto hubiera sido consultarme", remarcó.
Para cerrar el comunicado, firmado bajo su clásico apodo de "LA TATA", agradeció las muestras de respeto y el accionar de quienes se mantuvieron cautos.
"Lamento que se haya difundido información que no es cierta y agradezco a quienes se comunicaron conmigo para conocer mi versión", insistió la madre de las hijas de Diego Maradona.
Qué dijo Claudia Villafañe sobre Boca y Juan Román Riquelme
Al ser consultada en La Cocina Rebelde, programa del que participa, Claudia volvió a negar una posible candidatura en el "Xeneize" y tuvo palabras de aliento para el actual presidente, Juan Román Riquelme. “Le agradezco a Román el trato que tiene con mis hijas en el club, porque ellas van a la cancha y disfrutan un montón”, expresó.
“Me encantaría que Boca saliera adelante con quien sea, que se juntaran un montón de distintas personas para que saquen a Boca adelante, pero yo no soy la persona indicada para eso”, cerró Villafañe.
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