El jugador de Recoleta expulsado ante Boca rompió el silencio: "No esperen mi disculpa, es de cagón"

Sin embargo, su declaración más llamativa llegó cuando explicó que no tenía pensado pedir disculpas por lo ocurrido. Báez reconoció la responsabilidad sobre la jugada, pero dejó en claro que no considera que deba disculparse por una acción que, según su versión, ocurrió dentro de una disputa propia del juego.

“Estaba escribiendo al grupo de compañeros y les iba a decir que no esperen mi disculpa, porque eso es de cagón. Yo me hago responsable de esa jugada”, afirmó.

El futbolista también detalló el movimiento que realizó en la marca y admitió que terminó golpeando a Flores. “Por inercia levanté el brazo y agarré al jugador de Boca para hacerme sentir en la marca, y le tomé de la boca. Ya sabía lo que se venía por las cámaras”, explicó.

El gol de Recoleta ante Boca por la Copa Sudamericana.

Asimismo, Báez reconoció que su expulsión tuvo una influencia directa en lo que ocurrió posteriormente y asumió las consecuencias de su participación en la jugada. “El presidente (Luis Antonio Vidal Velázquez) entró enojado al vestuario. Era un partido para hacer historia y, lastimosamente, por esa jugada de la que me hago responsable, cambió el partido”, manifestó.

A pesar de la polémica y de la importancia que tuvo su expulsión, el delantero aseguró que no recibió cuestionamientos internos después del partido. Según explicó, tanto sus compañeros como los dirigentes respaldaron su versión y conocen su manera de actuar. “Hasta ahora no recibí ninguna queja, solo apoyo. Mis compañeros y los dirigentes saben quién soy”, concluyó.

La derrota dejó a Recoleta obligado a remontar una serie que comenzó de la peor manera después de haber tenido la ventaja inicial. El conjunto paraguayo deberá buscar una victoria contundente en la revancha para intentar eliminar a Boca y avanzar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.