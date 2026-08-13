El jugador de Recoleta expulsado ante Boca rompió el silencio: "No esperen mi disculpa, es de cagón"
El delantero Wilfrido Báez reconoció que el codazo sobre Leonel Flores condicionó el partido, pero descartó pedir disculpas y explicó por qué levantó el brazo durante la marca.
Deportivo Recoleta no pudo sostener la ventaja frente a Boca y terminó perdiendo 3-1 en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto paraguayo comenzó ganando en el Palacio Ducó, pero sufrió dos expulsiones y terminó completamente condicionado. Una de las tarjetas rojas fue para Wilfrido Báez, quien quedó en el centro de la polémica por un golpe sobre Leonel Flores.
La expulsión ocurrió sobre el cierre del primer tiempo, cuando el equipo visitante todavía ganaba 1-0. El árbitro Piero Maza había dejado continuar la acción, pero posteriormente recibió el llamado del VAR, revisó la jugada y decidió mostrarle la tarjeta roja al delantero paraguayo.
Flores quedó tendido sobre el campo de juego y se tomó la zona de la mandíbula después del impacto. La decisión arbitral modificó el desarrollo del partido y Boca aprovechó la superioridad numérica para dar vuelta el resultado. Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y el propio Flores fueron los encargados de convertir los goles del conjunto argentino.
Wilfrido Báez explicó la polémica jugada que le costó la roja ante Boca
Después del encuentro, Báez habló con Cardinal Deportivo y se refirió a la acción que terminó con su expulsión. El delantero aseguró que no tuvo intención de lastimar al futbolista de Boca y defendió su honestidad a la hora de analizar lo sucedido. “Ni si el FBI me investiga van a encontrar algo, porque soy una persona honesta”, sostuvo el atacante al ser consultado por el episodio.
Sin embargo, su declaración más llamativa llegó cuando explicó que no tenía pensado pedir disculpas por lo ocurrido. Báez reconoció la responsabilidad sobre la jugada, pero dejó en claro que no considera que deba disculparse por una acción que, según su versión, ocurrió dentro de una disputa propia del juego.
“Estaba escribiendo al grupo de compañeros y les iba a decir que no esperen mi disculpa, porque eso es de cagón. Yo me hago responsable de esa jugada”, afirmó.
El futbolista también detalló el movimiento que realizó en la marca y admitió que terminó golpeando a Flores. “Por inercia levanté el brazo y agarré al jugador de Boca para hacerme sentir en la marca, y le tomé de la boca. Ya sabía lo que se venía por las cámaras”, explicó.
Asimismo, Báez reconoció que su expulsión tuvo una influencia directa en lo que ocurrió posteriormente y asumió las consecuencias de su participación en la jugada. “El presidente (Luis Antonio Vidal Velázquez) entró enojado al vestuario. Era un partido para hacer historia y, lastimosamente, por esa jugada de la que me hago responsable, cambió el partido”, manifestó.
A pesar de la polémica y de la importancia que tuvo su expulsión, el delantero aseguró que no recibió cuestionamientos internos después del partido. Según explicó, tanto sus compañeros como los dirigentes respaldaron su versión y conocen su manera de actuar. “Hasta ahora no recibí ninguna queja, solo apoyo. Mis compañeros y los dirigentes saben quién soy”, concluyó.
La derrota dejó a Recoleta obligado a remontar una serie que comenzó de la peor manera después de haber tenido la ventaja inicial. El conjunto paraguayo deberá buscar una victoria contundente en la revancha para intentar eliminar a Boca y avanzar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
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