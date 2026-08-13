El nuevo tatuaje de Leonel Flores, la joven figura de Boca que viene de meter un golazo

El artista también contó su satisfacción por haber recibido al futbolista y destacó la confianza que le tuvo durante la sesión: “Hoy tuve el placer de tatuar a Leo Flores y la verdad… salió un videazo. Gracias por la confianza, hermano. Esto recién empieza”, expresó en sus redes sociales. El nuevo tatuaje aparece en un momento muy particular para Flores, que comenzó a ganar protagonismo en el primer equipo y ya dejó varias imágenes que ilusionan a los hinchas de Boca.