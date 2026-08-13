El nuevo tatuaje de Leonel Flores, la joven figura de Boca que viene de meter un golazo
El delantero de 19 años pasó por el estudio de un reconocido tatuador después de su gran actuación ante Recoleta por la Copa Sudamericana.
Leonel Flores pasó de ser protagonista en una cancha a ocupar la silla de un tatuador. El joven delantero de Boca, que viene de marcar un golazo ante Recoleta por la Copa Sudamericana, aprovechó los últimos días para realizarse un nuevo tatuaje en el pecho y el momento quedó registrado en un video que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.
El trabajo estuvo a cargo del artista Gerko.Tattoo, quien compartió imágenes de la sesión y resumió la particular secuencia con una frase que vinculó el nuevo tatuaje con el gran momento futbolístico que atraviesa el juvenil: “De meter un golazo a visitar mi estudio”, escribió el tatuador junto al video en el que mostró parte del proceso.
El artista también contó su satisfacción por haber recibido al futbolista y destacó la confianza que le tuvo durante la sesión: “Hoy tuve el placer de tatuar a Leo Flores y la verdad… salió un videazo. Gracias por la confianza, hermano. Esto recién empieza”, expresó en sus redes sociales. El nuevo tatuaje aparece en un momento muy particular para Flores, que comenzó a ganar protagonismo en el primer equipo y ya dejó varias imágenes que ilusionan a los hinchas de Boca.
Con apenas 19 años y ocho partidos en Primera, el atacante surgido de las divisiones inferiores atraviesa una etapa de crecimiento acelerado. Uno de sus momentos más destacados llegó en el encuentro ante Recoleta por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Flores recibió la pelota y sacó un remate de sobrepique que terminó en un golazo, una definición que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados del partido.
Pero aquella jornada tuvo otro detalle especial. Después de marcar, el juvenil celebró imitando a Carlos Tevez, un festejo que había sido solicitado por Miguel Merentiel. La referencia al Apache generó repercusión entre los hinchas y también despertó comparaciones entre el joven atacante y uno de los grandes ídolos de la historia reciente del club.
Flores, lejos de esquivar esas referencias, mostró su entusiasmo por ser vinculado con una figura de semejante peso. Sin embargo, su presente empieza a construir una historia propia dentro del plantel. El gol ante Recoleta fue otro paso en ese camino y le permitió sumar confianza en un momento en el que comienza a tener cada vez más participación.
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