Boca y Vélez ya tienen fecha para un partidazo de Copa Argentina: cuándo juegan y dónde
El Xeneize y el Fortín se enfrentarán por los octavos de final en Córdoba, en un duelo que tendrá al estadio Mario Alberto Kempes como escenario neutral.
Boca y Vélez ya conocen todos los detalles del próximo cruce que tendrán por la Copa Argentina 2026. El duelo correspondiente a los octavos de final quedó oficialmente programado para el miércoles 2 de septiembre, a las 21.15, y se disputará en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.
De esta manera, dos de los equipos que avanzaron con autoridad en las primeras rondas deberán enfrentarse por un lugar entre los ocho mejores de la competencia. El partido tendrá como particularidad que se jugará en terreno neutral, una modalidad habitual en este torneo.
El Kempes será el escenario elegido para recibir un encuentro que promete una importante convocatoria y que pondrá frente a frente a dos equipos que ya tuvieron buenos resultados en sus respectivos recorridos dentro del certamen.
El camino de Boca en la Copa Argentina
Boca llega a los octavos de final después de haber superado sus dos primeros compromisos sin recibir goles. El equipo de La Ribera derrotó 2-0 a Gimnasia de Chivilcoy en los 64avos de final y posteriormente volvió a imponerse por el mismo marcador frente a Sarmiento, en los 32avos.
El Xeneize buscará seguir avanzando en un torneo que tiene un significado especial para la institución: no consigue levantar la Copa Argentina desde la edición 2019-20, cuando logró quedarse con el título después de una definición por penales frente a Talleres de Córdoba.
Ahora tendrá un obstáculo de peso en los octavos de final: Vélez será el rival y el partido se presenta como uno de los cruces más atractivos de la ronda, especialmente porque ambos equipos conocen lo que significa disputar encuentros de alta exigencia.
La actualidad también está marcada por el crecimiento de varios futbolistas jóvenes, que comenzaron a tener participación en el primer equipo y ganaron protagonismo durante los últimos encuentros. El cuerpo técnico deberá definir cómo conformará el equipo para un compromiso que se disputará en medio de un calendario cargado.
Vélez también llega invicto en el torneo
El Fortín tuvo un recorrido incluso más contundente en las primeras rondas. En su debut derrotó 4-1 a Deportivo Armenio y luego superó 2-0 a Gimnasia y Tiro de Salta. Con esos resultados, avanzó hasta los octavos de final con seis goles convertidos y apenas uno recibido.
El equipo de Liniers todavía tiene una cuenta pendiente con la Copa Argentina: nunca pudo conquistar el torneo y su última gran oportunidad terminó en derrota. En 2024, alcanzó la final, pero perdió 1-0 ante Central Córdoba de Santiago del Estero y quedó nuevamente a las puertas de la consagración.
Ahora tendrá otra posibilidad de acercarse al objetivo, aunque primero deberá superar a Boca en un duelo que tendrá todos los condimentos de una instancia decisiva.
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