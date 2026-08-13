Boca y Vélez ya tienen fecha para un partidazo de Copa Argentina: cuándo juegan y dónde

Ahora tendrá un obstáculo de peso en los octavos de final: Vélez será el rival y el partido se presenta como uno de los cruces más atractivos de la ronda, especialmente porque ambos equipos conocen lo que significa disputar encuentros de alta exigencia.

La actualidad también está marcada por el crecimiento de varios futbolistas jóvenes, que comenzaron a tener participación en el primer equipo y ganaron protagonismo durante los últimos encuentros. El cuerpo técnico deberá definir cómo conformará el equipo para un compromiso que se disputará en medio de un calendario cargado.

Vélez también llega invicto en el torneo

El Fortín tuvo un recorrido incluso más contundente en las primeras rondas. En su debut derrotó 4-1 a Deportivo Armenio y luego superó 2-0 a Gimnasia y Tiro de Salta. Con esos resultados, avanzó hasta los octavos de final con seis goles convertidos y apenas uno recibido.

El equipo de Liniers todavía tiene una cuenta pendiente con la Copa Argentina: nunca pudo conquistar el torneo y su última gran oportunidad terminó en derrota. En 2024, alcanzó la final, pero perdió 1-0 ante Central Córdoba de Santiago del Estero y quedó nuevamente a las puertas de la consagración.

Ahora tendrá otra posibilidad de acercarse al objetivo, aunque primero deberá superar a Boca en un duelo que tendrá todos los condimentos de una instancia decisiva.